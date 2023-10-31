Bitcoin Kaç Dolar? Kripto Kralının Fiyatı Kritik Eşikte: Şimdi Ne Olacak?

Piyasa değerine göre en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) fiyat grafiği üzerinde son yedi günde 33 bin dolar ile 35 bin dolar arasında yükselen dipler ve düşen tepelerle karakterize edilen önemli bir yönlü kırılma formasyonu olan üçgen formasyonu oluştu. BTC için bu üçen formasyonu ne anlama geliyor, gelin daha yakından bakalım.

Bitcoin’in Fiyat Grafiğindeki Üçgen Formasyonu

Analistler ve yatırımcılar momentumun gücünü ölçmek ve piyasa trendlerindeki değişiklikleri tahmin etmek için fiyat grafiği üzerinde oluşan teknik formasyonları inceleme eğilimindedir. Teknikte üçgen formasyonları, BTC‘nin mevcut durumunda fiyatı artıran önceki yükseliş trendinin devam etmesi için duraklamayı temsil eden yükselişin devamı formasyonları olma eğilimindedir.

En büyük kripto para üçgen formasyonu oluşturmadan önce 26 bin 500 dolardan 35 bin dolara yükseldi ve şu anda bu formasyon içinde konsolide olarak yükselişine ara vermiş durumda.

Üçgen Formasyonu İçin 35 Bin Dolar Seviyesi Kritik

FxPro’da kıdemli piyasa analisti Alex Kuptsikevich, Bitcoin’in fiyat grafiğindeki üçen formasyonuna dikkat çekti. Analist, “Bitcoin’in günlük zaman dilimi fiyat grafiğinde bir üçgen formasyonu oluştu. Genellikle bu tür konsolidasyon oluşumlarının yukarı yönlü bir kırılmayla sona ermesi beklenir.” diyerek formasyonun yükselişin devamının tetikleyicisi olabileceğini söyledi.

Kuptsikevich’e göre fiyatın 35 bin doların üzerine çıkması üçgen formasyonunun kırıldığının teyiti olacak ve 26 bin 500 dolardan başlayan rallinin devam edeceğinin en önemli sinyali bu kırılımla alınacak. Formasyonun yukarı yönde kırılımıyla potaya 40 bin dolar seviyesi girmiş olacak. Güncel verilerle Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0,95 düşüşle 34 bin 332 dolardan işlem görüyor.

Üçgen formasyonları genellikle önceki trend yönünde kırılma eğilimi gösterseler de bazen yükseliş trendinin sonuna gelindiğini gösteren aşağı yönlü bir kırılma ile sona erebilmektedir. Bu nedenle, yatırımcıların önümüzdeki birkaç gün boyunca Bitcoin’in fiyat hareketlerini yakından takip etmesi gerekiyor. Oluşan üçen formasyonunun en geç 10-11 Kasım’da çözülmesi ve artık fiyatın yönlü bir kırılma yapması beklenebilir.