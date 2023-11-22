21 Kasım’da yaşanan süreç vadeli işlem piyasasında ciddi bir likidasyon yaşanmasına neden oldu. Kripto piyasasını aşağı çeken bu gelişmede Bitcoin için hesaba katılması gereken yeni fiyat hedefleri var. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı’nın düzenleyici yaptırım süreci ile birlikte Binance büyük bir para cezası aldı ve Changpeng Zhao görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

Bitcoin Neden Düştü?

Bu gelişme kripto piyasasında ciddi bir dönüm noktası olarak tanımlandı ve yaşanan gelişmeler yatırımcılar arasında bir endişeye neden oldu. BTC/USD paritesi, TradingView verilerine göre short pozisyonların kapanması ile birlikte fiyat toparlanmadan önce 16 Kasım’dan bu yana en düşük seviyeleri olan 35.600 dolar seviyesine düştü.

Altcoinler bu süreçte daha kötü bir performans sergiledi ve bu yazının yazıldığı sırada birçok büyük token gün içinde %3-5 daha düşük seyretmeye devam ediyordu. James Van Straten, konu ile ilgili olarak şu yorumda bulundu:

“Kripto piyasasında sessiz bir haftayı unutun. Binance tarafında yaşanan gelişmeler sıkıcı piyasa sürecine son verdi.”

Kripto veri analiz platformu CryptoSlate’in araştırma ve veri analisti, volatilite etkenlerinin sürece dahil olmaya devam edeceği konusunda uyarıyor. Bu uyarı, ABD Şükran Günü tatilinin ertesi günü gerçekleşecek olan ve zaten gergin olan piyasa ortamına potansiyel olarak yeni bir yakıt ekleyecek olan 3,8 milyar dolar değerinde 104.000 Bitcoin’lik dev bir opsiyon açık faiz vadesi etkinliği sırasında gerçekleşecek. Van Straten, sürecin sonunda Bitcoin fiyatının en büyük düşüş ihtimalinin artık 32.000 dolara kadar olacağını söylüyor.

“0,77’de duran satım/alım oranı ile veriler, 45.000 Bitcoin satım opsiyonuna kıyasla yaklaşık 58.000 Bitcoin’lik daha yüksek alım açık ilgisi ile kanıtlandığı üzere, ağırlıklı olarak yükseliş eğilimine işaret ediyor.”

Bitcoin İçin Korkutan Tahmin

Opsiyon piyasasında önemli bir metrik olan maksimum düşüş fiyatının 32,000 dolarda sabitlenmiş olması dikkat çekici. Bu rakam şu anda Bitcoin’in piyasa fiyatının altında yer alıyor. Bu durum ise vade tarihi yaklaştıkça Bitcoin fiyatı üzerinde potansiyel bir baskı olduğunu gösteriyor.

Van Straten, opsiyon rakamlarının fiyatın bu seviyelerde seyredeceğine dair bir beklentiye işaret ettiğini belirtirken, 32.000 dolar senaryosunun gerçeğe dönüşmesi halinde Bitcoin’in bu süreçte hala yükseliş eğiliminde olacağını da sözlerine ekledi.