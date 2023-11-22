tarafından eklendi tarafından eklendi
BITCOIN (BTC)

Bitcoin İçin Korkutan Tahminler: Ünlü Analistlerin BTC Fiyat Beklentileri Neler?

Alperen Turgan
Alperen Turgan

21 Kasım’da yaşanan süreç vadeli işlem piyasasında ciddi bir likidasyon yaşanmasına neden oldu. Kripto piyasasını aşağı çeken bu gelişmede Bitcoin için hesaba katılması gereken yeni fiyat hedefleri var. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı’nın düzenleyici yaptırım süreci ile birlikte Binance büyük bir para cezası aldı ve Changpeng Zhao görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

İçerikler
Bitcoin Neden Düştü?Bitcoin İçin Korkutan Tahmin

Bitcoin Neden Düştü?

Bu gelişme kripto piyasasında ciddi bir dönüm noktası olarak tanımlandı ve yaşanan gelişmeler yatırımcılar arasında bir endişeye neden oldu. BTC/USD paritesi, TradingView verilerine göre short pozisyonların kapanması ile birlikte fiyat toparlanmadan önce 16 Kasım’dan bu yana en düşük seviyeleri olan 35.600 dolar seviyesine düştü.

Altcoinler bu süreçte daha kötü bir performans sergiledi ve bu yazının yazıldığı sırada birçok büyük token gün içinde %3-5 daha düşük seyretmeye devam ediyordu. James Van Straten, konu ile ilgili olarak şu yorumda bulundu:

“Kripto piyasasında sessiz bir haftayı unutun. Binance tarafında yaşanan gelişmeler sıkıcı piyasa sürecine son verdi.”

Kripto veri analiz platformu CryptoSlate’in araştırma ve veri analisti, volatilite etkenlerinin sürece dahil olmaya devam edeceği konusunda uyarıyor. Bu uyarı, ABD Şükran Günü tatilinin ertesi günü gerçekleşecek olan ve zaten gergin olan piyasa ortamına potansiyel olarak yeni bir yakıt ekleyecek olan 3,8 milyar dolar değerinde 104.000 Bitcoin’lik dev bir opsiyon açık faiz vadesi etkinliği sırasında gerçekleşecek. Van Straten, sürecin sonunda Bitcoin fiyatının en büyük düşüş ihtimalinin artık 32.000 dolara kadar olacağını söylüyor.

“0,77’de duran satım/alım oranı ile veriler, 45.000 Bitcoin satım opsiyonuna kıyasla yaklaşık 58.000 Bitcoin’lik daha yüksek alım açık ilgisi ile kanıtlandığı üzere, ağırlıklı olarak yükseliş eğilimine işaret ediyor.”

Bitcoin İçin Korkutan Tahmin

Opsiyon piyasasında önemli bir metrik olan maksimum düşüş fiyatının 32,000 dolarda sabitlenmiş olması dikkat çekici. Bu rakam şu anda Bitcoin’in piyasa fiyatının altında yer alıyor. Bu durum ise vade tarihi yaklaştıkça Bitcoin fiyatı üzerinde potansiyel bir baskı olduğunu gösteriyor.

Van Straten, opsiyon rakamlarının fiyatın bu seviyelerde seyredeceğine dair bir beklentiye işaret ettiğini belirtirken, 32.000 dolar senaryosunun gerçeğe dönüşmesi halinde Bitcoin’in bu süreçte hala yükseliş eğiliminde olacağını da sözlerine ekledi.

You Might Also Like

Bitcoin Neden Yükseliyor? Ünlü Analistlerden Dikkat Çeken BTC Fiyat Tahminleri

Bitcoin Hakimiyeti Neden Yükseliyor? İşte Bu Metrikte Dikkat Edilmesi Gereken Etkenler

Matrixport Açıkladı! Binance Anlaşması Bitcoin’de Bu Gelişmeyi Tetikleyecek

Binance Gelişmesi Piyasayı Salladı! Bitcoin ve Altcoin’lerde Yüzmilyonluk Tasfiyeler

MtGox Alacaklıları Geri Ödemelerini Almaya Hazırlanıyor! Dev Bitcoin Satışı Gelebilir

Bu Haberi Paylaş
Alperen Turgan
By Alperen Turgan
Follow:
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
Bir Önceki Yazı Popüler Analist Bu Altcoin İçin Konuştu! Gizli Cevher
Bir Sonraki Yazı Daha Önce Başardılar! Boğada 20x Yapacak 4 Altcoin
Yorum Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bu Altcoinde Düşüş Hızlanabilir! Token’da Tehlike Çanları Çalıyor!
Altcoin
Son Dakika: Yeni Altcoin Delist Duyurusu, Fiyat Düşebilir
Coinbase
50 Milyon Dolarlık Satış Popüler Altcoini Sarstı, Büyük Düşüş Kapıda Mı?
BITCOIN Cash (BCH)
Coinbase’den SEC’e Yönelik Dikkat Çeken Adım: Mektupta Kraken Detayı
Coinbase
Lost your password?