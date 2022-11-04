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  •   Bitcoin İçin İlk Hedefi Geldi, Sırada 30.000 Dolar Var! Ayı Piyasalarının Biteceği Tarih!

Bitcoin İçin İlk Hedefi Geldi, Sırada 30.000 Dolar Var! Ayı Piyasalarının Biteceği Tarih!

Bir sabah uyanırsınız ve... Bu analistin söylediği gerçekleşirse ayı piyasalarının yakında bittiğini görebiliriz.
19:20
4 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler bir kripto para analisti yaklaşık 10 gün önce yüz binlerce takipçisini yaklaşan olaylar hakkında uyardı. Geçtiğimiz yıl 3 ay boyunca nokta atışı fiyat hedefleri veren analist adeta kahin gibi kabul ediliyordu. Ancak makro ekonomik gelişmeler onun Aralık ayı hedefinde başarısız olmasına neden oldu. Peki 10 gün önce neler söyledi?

Bitcoin 30.000 Dolar Olur Mu?

Yaklaşık 2 milyon takipçisi olan popüler bir analist 25 Ekim tarihinde aşağıdaki paylaşımı yaptı. Bunu söylediği sırada insanlar onun aşırı iyimser olduğunu iddia ediyordu. Fakat ilk hedefe başarıyla ulaşıldı. Şimdi sırada 24.000 ve 30.000 dolar hedefleri var. Peki popüler kripto para analisti PlanB neler söylemişti?

“Bir gün uyanırsınız ve önemli bir haber veya olay olmadan Bitcoin’in 21.000 dolar olduğunu görürsünüz. Gelecek hafta BTC 24 bin dolar ve 30 bin dolar olur. Bazıları bunun bir boğa tuzağı olduğunu söyleyecek, bazıları ise ayı piyasasının bittiğini ve bir sonraki boğa piyasasının başladığını fark edecek.”

Ayı Piyasalarını Biteceği Tarih

PlanB tarafından yapılan tahmine göre ayı piyasaları önümüzdeki hafta itibariyle bitmiş olacak. O, yatırımcıların az bir kısmının bunu fark edeceğini düşünüyor. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 21.000 doların yakınında alıcı buluyor. Tarım dışı istihdam verisi beklentinin üzerinde geldi ve aslında bu Bitcoin için olumsuz bir gelişmedir. Ancak akşamüzeri konuşan Fed üyeleri faiz artışlarında yavaşlama sinyalleri verdi. Dolar endeksi yeniden 111 seviyesine düştü ve Bitcoin 21.000 doları aştı.

Eğer Bitcoin fiyatı ilerleyen günlerde 24.000 doları görürse bu PlanB’nin haklı olabileceği ihtimalini güçlendirecek. Fed artık faiz artışlarında zirveye yaklaştığını düşünüyor. Ayrıca Powell, Çarşamba günü yaptığı açıklamada “eğer aşırı sıkılaşmaya gittiğimizi görürsek bunu düzeltmek için piyasayı destekleyecek araçlarımızı kullanacağız” dedi. Şimdilik kısa vadede en kritik veri 10 Kasım tarihinde açıklanacak olan ABD enflasyon rakamlarıdır. Eğer enflasyon beklentinin altında gelirse ve zirve yaptığı kanaati oluşursa 12 Aralık Fed toplantısında çok daha düşük bir faiz artışı görebiliriz. Bu durum Bitcoin fiyatı için 30.000 dolara giden yolu açabilir.

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