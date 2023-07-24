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  •   Bitcoin İçin Flaş Uyarı! Zamanında Yaptığı Uyarılarla Tanınan Analist Onlara Dikkat Çekti!

Bitcoin İçin Flaş Uyarı! Zamanında Yaptığı Uyarılarla Tanınan Analist Onlara Dikkat Çekti!

Özet

  • Dave the Wave, Bitcoin için düz çapraz direnci takip ederek verilen altı haneli fiyat hedefleri konusunda uyardı.
  • Analist bu tip grafikler yerine Logaritmik Büyüme Eğrisi (LGC) grafiğinin kullanılmasını tavsiye etti.
  • LGC'ye göre Bitcoin 2025 yılında 150 bin doların, 2026 yılında ise 200 bin doların üzerine çıkabilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
14:10
24 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Yerinde ve zamanın yaptığı uyarılarla tanınan kripto para analisti ve trader’ı Dave the Wave, Bitcoin‘de (BTC) yükseliş bekleyen yatırımcıların verilen tuhaf fiyat hedefleriyle büyük beklentiler içerisinde girmemeleri konusunda uyardı. İşte analistin BTC’ye ilişkin son öngörüsü.

Analiste Göre LGC Dışındaki Grafiklerin Çoğu Yanlış

Anonim kripto para analisti ve trader’ı Dave the Wave, sayısı her geçen gün artan ve Bitcoin grafiklerindeki düz bir çapraz direnci takip ederek verilen altı haneli fiyat hedefleri konusunda uyardı. Analist, tüm bunlar yerine Bitcoin’in potansiyel yörüngesinin haritasını çıkarmak için Logaritmik Büyüme Eğrisi (LGC’ler) grafiğinin kullanılmasını, düşen volatilitenin ve dolayısıyla zaman içinde daha küçük fiyat rallilerinin olmasının daha az dramatik düzeltmeler yaşanacağını gösterdiğini belirtti. Analistin kullandığı LGC, kısa vadedeki fiyat hareketlerini görmezden gelirken, Bitcoin’in tarihi boyunca uzun vadede ulaşabileceği en yüksek ve en düşük seviyelerini tahmin etmek için tasarlanmıştır.

Dave the Wave, yaptığı Bitcoin uyarısında yatırımcılara seslenerek “Bir sonraki boğa koşusunda fiyat hedefleri için çoğalacak olan uzun vadeli öngörülen düz çizgiler, kanallar ve paralellikler içeren BTC grafiklerine karşı dikkatli olun. Geçen sefer çoğu kişiyi yoldan çıkaran şey tam olarak bu oldu.” ifadelerini kullandı.

Analistin paylaştığı Bitcoin grafiğine bakıldığında, LGC grafiğinin en büyük kripto paranın 2026 yılı sona ermeden önce 200 bin doların üzerine çıkabileceğini öngörüyor gibi görünüyor.

Dave the Wave ayrıca, BTC’nin bu yıl şimdiye kadarki güçlü performansının ardından nispeten yüksek seviyelerde kalabiliyor olmasına rağmen 30 bin dolar civarında bulunmasının uzun vadeli yatırımcılar için hala fırsat bölgesinde olduğu anlamına geldiğini belirterek  “Evet, Bitcoin nispeten yüksek bir seviyede ancak uzun vadeli yatırımcılar için hala LGC’nin alım bölgesinde.” dedi.

Analiste Göre Bitcoin İçin Bir Sonraki Hedef Tepe Seviye 157.512 Dolar

Dave the Wave bundan kısa bir süre önce Bitcoin’in dibe vurduğunu ve şimdi yanıtlanması gereken asıl sorunun ne kadar yükselebileceği olduğunu söylemişti. Analist, BTC’nin dibe vurduğuna dair bir fikir birliğinin oluştuğunun altını çizerek, LGC’nin 2025 yılına kadar fiyat için tepe seviye olarak 157 bin 512 doları gösterdiğini belirtti.

En büyük kripto para Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde kaydettiği yüzde 2,58 düşüşle 29 bin 299 dolardan işlem görüyor. Veriler BTC’nin son 7 günde ve 30 günde sırasıyla yüzde 2,59 ve yüzde 4,63 düştüğünü gösteriyor.

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