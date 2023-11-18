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  •   Bitcoin İçin Düşüş Uyarısı Yapan Analist Bu 2 Altcoin’de Patlama Bekliyor!

Bitcoin İçin Düşüş Uyarısı Yapan Analist Bu 2 Altcoin’de Patlama Bekliyor!

Özet

  • Kripto para analisti Rekt Capital, tarihinin tekerrür etmesi durumunda Bitcoin için düşüş uyarısı yaptı.
  • Analist Dogecoin'in artık yukarı yönlü bir yükseliş trendinde olduğunu belirtti.
  • Rekt Capital ayrıca Ocean Protocol'ün güçlü bir yükseliş sinyali verdiğini belirtti.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
10:40
18 Kasım 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto para yatırımcılarının takip ettiği analist ve trader Rekt Capital, önde gelen iki altcoin projesini analiz ederek genel olarak yükseliş beklediğini açıkladı. Analist ayrıca Bitcoin‘e (BTC) bakarak en büyük kripto paranın son durumunu yorumladı.

Analistin Bitcoin Yorumu

Kripto para analisti Rekt Capital, sosyal medya platformu X’teki (eski adıyla Twitter) takipçilerine tarihin tekerrür etmesinin önümüzdeki aylarda BTC için çok farklı iki sonuç doğurabileceğini söyledi. Analist “2016’da yaşananlar tekrar yaşanacak olursa Bitcoin muhtemelen blok ödülü yarılanmasından iki ay öncesine kadar yatay seyrini sürdürecektir. Eğer 2019’da yaşananlar tekrar yaşanacak olursa Bitcoin 2024’deki blok ödülü yarılanmasına doğru son bir derin geri çekilme görebilir.” dedi.

Blok ödülü yarılanması, Bitcoin Blockchain‘i algoritmasının madencilerin çıkardıkları blok başına BTC cinsinden aldıkları madencilik ödülünü yüzde 50 oranında azaltmaktadır. Bir sonraki blok ödülü yarılanamsının Nisan 2024’te gerçekleşmesi bekleniyor.

Dogecoin ve Ocean Protocol İçin Yükseliş Beklentisi

Bitcoin’in ardından Dogecoin‘e (DOGE) bakan Rekt Capital, en büyük memecoin’in artık yukarı yönde onaylanmış bir yükseliş trendinde olduğunu söyledi. Analist DOGE için yaptığı yorumda “Kanal üstü direncinin üzerinde haftalık kapanış yaptı. Kanal üstü direncini kırmasının ardından onu destek olarak yeniden test etti. Şimdi teyit edilmiş bir kırılmanın ardından yukarı yöndeki trendin devam etmesinin tadını çıkarıyoruz. DOGE, kanalın dibinden bu yana yüzde 50’nin üzerinde yükseldi. DOGE, kanalından bir kırılım olduğunu teyit etti.” dedi.

Rekt Capital son olarak kullanıcıların yapay zeka (AI) kullanarak verilere erişmesini ve bunlardan para kazanmasını sağlamayı amaçlayan bir proje olan Ocean Protocol‘ü (OCEAN) inceledi. Analiste göre, OCEAN çok daha güçlü bir yükseliş hareketinin sinyalini veriyor:

OCEAN, yerel bölgeyi destek (yeşil) olarak başarıyla yeniden test etme sinyalleri veriyor. Bu durum üst üste üç haftadır devam ediyor. Burada devam eden fiyat istikrarı, 0,48 dolara (kırmızı) kadar yükselişten önce gelmeli.

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