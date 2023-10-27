  Bitcoin İçin Aylık Kapanış Senaryoları Neler? Ünlü Yatırımcıdan BTC İçin 40.000 Dolar Hedefi Geldi

Uptober etkisiyle Bitcoin son haftalarda ciddi bir yükseliş yaşadı ve yatırımcılarına mutlu etti. Bu yükselişle birlikte altcoin piyasası da nasibini aldı ve bu yükselişe katıldı. Peki bu hafta 35.000 dolar direncini kısa süreliğine kıran ve yazının yazıldığı sırada 34.035 dolardan işlem gören Bitcoin için analistler neler düşünüyor?

Bitcoin Grafiğinde Neler Oluyor?

TradingView’dan alınan verilere göre BTC/USD paritesi hafta başındaki kazançlarını koruyarak bugün sabit bir seviyede işlem görüyor. Bitcoin, Ekim ayındaki yükseliş trendini önemli bir adım olan haftalık ve aylık kapanışlar yaklaştıkça volatiliteden kaçınıyor.

Popüler analist ve yatırımcı Daan Crypto Trades, X abonelerine gün içinde paylaştığı birkaç gönderiden birinde Bitcoin’in bir süre bu aralıklarda kalacağını açıkladı. Ünlü isim yorumuna şu sözlerle devam etti.

“Kabaca 33.000 ila 35.000 bin dolar arası bir aralık olarak görüyorum. Hızlı bir işlem için gözler bu seviyelerden herhangi birinin potansiyel süpürmelerinde.”

Bitcoin İçin Hedef 40.000 Dolar

Daha ılımlı bakış açıları ise makroekonomik veriler ile birlikte geldi. Popüler yatırımcı Kaleo, X üzerinden paylaştığı bir gönderide Bitcoin’in Eylül ayından bu yana S&P 500’den önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiğini ve sonuçta BTC fiyatının yukarı yönlü devam etme ihtimalinin hala iyi olduğunu açıkladı ve şu sözlere yer verdi:

“Geçtiğimiz ay boyunca nihayet BTC için herkesin beklediği hisse senetlerinden yükseliş ayrışmasını gördük. BTC, Eylül ayının en düşük seviyelerinden bu yana USD karşısında yalnızca %36 artış gösterirken, SPX karşısında %48 artış gösterdi.”

Ayırca BTC/USD ile S&P 500 karşılaştırılmış ve Bitcoin tarihindeki önemli son olayların işaretlendiği bir grafiği paylaşan Kaleo, 40.000 dolar hedefine göz kırptı. Bu düşüncelerin ardından X üzerinden birçok yatırımcı Kaleo’ya destek verirken bir grup yatırımcı ünlü ismi eleştirmekten çekinmedi.

Kripto ve makroekonomi analisti Matthew Hyland ise X üzerinden paylaştığı bir gönderide böylesi bir ortamda Bitcoin’in 32.000 doları aşmasının önemli olmadığını savunan uzmanları eleştirdi. Hyland, Bitcoin için çok az seçenek kaldığını açıkladı ve haftalık ve aylık kapanışlara dikkat çekti.