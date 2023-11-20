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Bitcoin İçin Aşırı İddialı Rapor: Hiç Bu Kadar İyi Görünmemişti!

Özet

  • Varlık yönetimi şirketi Bernstein'in araştırma raporuna göre Bitcoin'in piyasa değeri 3 trilyon doların üzerine çıkabilir.
  • Yine rapora göre en büyük kripto paranın fiyatı 2025 ortasına kadar dört kat artabilir.
  • Analistler, Bitcoin'in temellerinin şimdiye kadar hiç bu kadar güçlü olmadığını belirtiyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
15:10
20 Kasım 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Varlık yönetimi şirketi Bernstein bugün yayımladığı araştırma raporunda Bitcoin‘in (BTC) 3 trilyon doların üzerinde piyasa değerine sahip küresel bir makropolitik varlık olarak öne çıkmasını ve 2025 ortasına kadar değerini dört katına çıkarmasını beklediğini belirtti. Raporda kripto kralını çevreleyen olumlu faktörler tek tek ele alındı.

Bernstein: Bitcoin’in Temelleri Hiç Bu Kadar İyi Görünmemişti

Bernstein raporda en büyük kripto paranın temellerinin şimdiye kadar hiç bu kadar iyi görünmediği belirtirken, dolaşımdaki arzın yüde 70’inin geçtiğimiz yıl hareket etmediğine dikkat çekildi. Gautam Chhugani liderliğindeki analistler, “Hareketsiz olarak duran dolaşımdaki arz Bitcoin tarihinde tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Bu kayıp oranları oldukça yüksek olan bir finansal varlık için özellikle de arz sıkışıklığının yol açtığı üstel hareketlerle bilinen bir piyasada olağanüstü” diye yazdı.

Raporda bir başka potansiyel olumlu katalizör olarak ise muhtemelen gelecek yıl Nisan ya da Mayıs ayında gerçekleşecek olan blok ödülü yarılanmasına işaret edildi. Bernstein’a göre, blok ödülü yarılanması madencilerin aylık zaman diliminindeki satış baskısını şu anda ortalama 37 bin dolar civarında olan bugünkü fiyatlarda yaklaşık 1 milyar dolardan 500 milyon doların altına düşürmesi bekleniyor.

Bitcoin’i Çevreleyen Diğer Olumlu Faktörler

Raporda, şirketlerin rezervlerindeki Bitcoin varlıklarının piyasa kazançlarını kaydetmelerine olanak tanıyan yeni Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) yönergelerine dayanan daha uygun muhasebe uygulamasına da değinildi. Bunun Bitcoin’i bir rezerv varlığı olarak tutmaya yönelik kurumsal tercihi olumlu yönde etkileyeceği ve böylece şirketlerden yeni talep yaratacağı belirtildi.

Bernstein analistlerinin raporda Bitcoin için dikkat çektiği bir başka kuyruk rüzgarı olarak şirketlerin ve bireysel yatırımcıların kripto paraya erişimini kolaylaştıracak olan ABD’de listelenmiş bir spot borsa yatırım fonunun (ETF) onaylanması gösterildi.

Analistler “ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) önde gelen varlık yöneticilerinin başvurularıyla ilgilenmeye devam ederken, ABD’de bir spot Bitcoin ETF’si 2024’ün başında onay alma yolunda tam gaz ilerliyor” notunu düştü.

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