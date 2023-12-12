Bitcoin’de Heyecan Tavan Yaptı! El Salvador’un Merakla Beklenen “Volkan Tahvilleri” İçin Tarih Belli Oldu!

Bitcoin‘i (BTC) dünyada ilk kez resmi para ilan eden El Salvador‘un Mart 2022’de çıkarmayı planladığı ancak sürekli olarak geciken volkan tahvilleri projesi olarak bilinen Bitcoin tahvillerini 2024’ün başında çıkarması bekleniyor. Ülke, Bitcoin tahvillerini 2024 yılının başında piyasaya sürmek üzere yasal onay aldı.

Merakla Beklenen Bitcoin Tahvilleri 2024’ün İlk Çeyreğinde Çıkarılacak

Ulusal Bitcoin Ofisi‘nden (ONBTC) kısa süre önce yapılan açıklamaya göre volkan tahvillerinin El Salvador’un Dijital Varlıklar Komisyonu’ndan onay aldığı ve 2024’ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesinin beklendiği bildirildi. Ülkenin Bitcoin yanlısı lideri Nayib Bukele de gelişmeyi kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı bir paylaşımla doğruladı. “Wen volcano tahvili” başlığını taşıyan paylaşımında, tahvillerin 2024 yılının ilk çeyreğinde ihraç edileceğini belirtti.

El Salvador, Bitcoin destekli tahvilleri için yasal çerçeveyi sağlayan dönüm noktası niteliğindeki mevzuatı ilk olarak bu yılın Ocak ayında kabul etmişti. Yüzde 6,5’lik yıllık getiriye sahip olan volkan tahvilleri ile devlet borcunun ödenmesi ve inşa edilmesi planlanan Bitcoin Şehri‘nin finanse edilmesi planlanıyor.

ONBTC, Bitcoin tahvillerinin El Salvador’da kayıtlı olan Blockchain tabanlı hisse senetleri ve tahviller için bir ticaret sitesi olan Bitfinex Menkul Kıymetler Platformu‘nda ihraç edileceğini belirtti. Ülkede Bitcoin tabanlı sermaye piyasalarının başlangıcına işaret eden tahviller 10 yıl sürecek ve sahiplerine yıllık yüzde 6,5 getiri sağlayacak.

Onay, ülkenin eski maliye bakanı Alejandro Zelaya‘nın volkan tahvillerini Mart 2022 ortalarında piyasaya sürüleceğini açıklamasından yaklaşık 21 ay sonra geldi.

El Salvador’un 241 Megawatt’lık Bitcoin Madenciliği Projesi

Dünyanın Bitcoin’i ilk resmi para yapan ülkesi El Salvador’da son olarak devasa büyülükteki bir Bitcoin madenciliği projesi açıklandı. Proje için kısa bir süre önce Luxor Technology ile işbirliği yapan El Salvador, planlanan Bitcoin madenciliği tesisi ile ülkenin volkanik kaynaklarından faydalanacak.

İşbirliği ile 1 milyar dolar değerinde 241 megawatt’lık bir Bitcoin madenciliği projesi inşa edilecek. Ülkenin madencilik operasyonlarına Conchagua adlı yanardağı güç verecek.

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