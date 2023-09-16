Bitcoin (BTC) ve altcoin’leri genel olarak kapsayan kripto piyasası uzun süreli düşüş eğilimleriyle mücadelesine devam ederek yatırımcıları bir ralliyi tetikleyebilecek potansiyel faktörlere karşı hazır beklemeye itiyor. Özellikle analistler, içerisinde bulunulan ayı piyasasının ikinic yılının sona erdiğini gösterebilecek belirtileri yakından inceliyor.

Uzman Analist ve Bitcoin Tahmini!

Özellikle, Seth_fin adını kullanan kripto analisti 16 Eylül’de bir X gönderisinde (eski adıyla Twitter) potansiyel bir yükseliş geleceğine işaret eden iki teknik göstergeyi yatırımcılarla paylaştı. Bu durum takipçileri arasında iyimserliği beraberinde getirdi.

Analistin paylaşımında, Bitcoin Gauss kanalının yeşile döndüğü ve bunun bir yükseliş sinyali olabileceği vurgulandı. Bunun yanı sıra düşüş eğiliminin olası bir tersine dönüşü olarak yorumlanabileceğini yatırımcılarla paylaştı. Gauss kanalı göstergesi, finansal piyasalardaki fiyat eğilimi yönlerini tahmin eden istatistiksel kavramlardan türetilen teknik bir inceleme yöntemi olarak kabul ediliyor. Bunun yanı sıra Bollinger Bandı’nın genişliğinin en düşük seviyesine geldiğini ve bunun da fiyat hareketinde yaklaşan bir artışa işaret ettiğini belirtti.

Bitcoin Gauss kanalı yeşile döndü ve orta bandı yeniden test ettik! Görünüşe göre ayı piyasası dikiz aynasında olabilir. Ama hepsi bu kadar değil! Bollinger Bandı Genişlik Yüzdesi en düşük seviyede ve yaklaşan PATLAYICI bir hareketin sinyalini veriyor!

Bitcoin İçin Yükseliş Senaryosu

Bununla yanı sıra, Bitcoin halving olaylarının tarihsel önemine de vurgu yaptı. Madenciler için ödüllerin azalmasını sağlayan bu olayları tarihsel olarak önemli fiyat artışları takip etmişti. Son halving olayı Mayıs 2020’de yaşanmıştı ve Bitcoin için kayda değer bir boğa koşusunun başlangıcını da işaret etmişti.

Özellikle, Bitcoin halving olayı, yükseliş hareketi için potansiyel bir ateşleyici olarak olarak var olmaya devam ediyor. Aynı zamanda, özellikle kurumsal yatırımcıları ve sermayelerini de öncü kripto para birimine çekmesi beklenen ilk spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu’nun (ETF) potansiyel onayı olmak üzere düzenleyici gelişmeler üzerinde çalışmalar da devam ediyor.

Bu arada Bitcoin, kritik 25.000 dolar destek seviyesinin üzerindeki konumunu korumak konusunda da mücadele veriyor ve 30.000 dolar seviyesini aşmak için tekrarlanan başarısızlıkların hiç bitmediği bir konsolidasyon dönemini bir türlü aşamıyor.

Bitcoin Kaç Dolar?

Bitcoin fiyatı, Alman kredi kuruluşu Deutsche Bank’ın İsviçreli fintech firması Taurus ile bir ortaklık kurduğu ve buna bağlı olarak kurumsal müşteriler için kripto para saklama hizmetlerini başlatmayı planladığı yönündeki haberlerle 26.000 doların üzerinde işlem görüyor.

Bununla birlikte, FTX davasında yaşanan son gelişmeler nedeniyle piyasa duyarlılığı belirsizliğini korumaya devam ediyor. İflas mahkemesi FTX’in kapsamlı kripto para varlıklarının satışnını başlamasını da kabul etti. Bu gelişme, kripto para piyasasının temellerini önemli ölçüde etkileme potansiyeline sahip olabilir ve potansiyel olarak artan fiyat hareketliliğine de yol açıyor olabilir.

Bu önemli kripto paraların arasında Solana (SOL), Bitcoin, Ethereum (ETH) gibi coin’ler yer almakta. Sonuç olarak tüm gözler Bitcoin’in fiyatını 26.000 dolar desteğinin üzerinde tutunma kabiliyetinde çevrilmiş durumda. Bu da yakın gelecekte potansiyel bir yükselişi beraberinde getirebilir.