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  •   Bitcoin Haftalık Grafik Analizi: Yükselen Kanal Formasyonu ve EMA Ortalamalarının Rolü

Bitcoin Haftalık Grafik Analizi: Yükselen Kanal Formasyonu ve EMA Ortalamalarının Rolü

Özet

  • Bitcoin fiyatı son dönemde dar bir aralıkta seyrediyor ve volatilite düşüş gösteriyor.
  • Bu durumun nedenleri arasında ABD'de yaşanan enflasyon krizi, ABD SEC baskısı ve dünya genelindeki kripto varlık düzenlemeleri.
  • Bitcoin'in 4 saatlik ve haftalık grafiklerdeki analizlere göre kritik destek ve direnç seviyelerini belirledik.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
19:45
15 Eylül 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte Bitcoin fiyatı dar bir alanda sıkıştı ve volatilite hiç olmadığı kadar düştü. Bu durumun nedenleri kısaca ABD’de ve dünya genelinde yaşanan enflasyon krizi, ABD SEC baskısı ve gelişmiş ülkelerde yaşanan kripto varlık düzenlemeleri olarak özetlenebiliriz. Bu içeriğimizde ise iki farklı Bitcoin grafiğini inceleyeceğiz ve hem kısa vade hem de uzun vadede takip etmemiz gereken destek ve direnç seviyelerini belirleyeceğiz.

Bitcoin 4 Saatlik Grafik Analizi

Bitcoin 4 saatlik grafik analizinde göze çarpan ilk durum 25,380 ve 26,877 dolar arasında sıkışan Bitcoin fiyatı oluyor. Grayscale davası gibi haberlerin fiyatlanması Bitcoin fiyatında kısa süreli artışa neden oldu ancak Bitcoin bu seviyelerde tutunamadı. 4 saatlik grafikte son bir aylık zaman diliminde EMA 200 ortalamasının 3 farklı bölgede direnç görevi görmesi Bitcoin fiyatında olumsuz bir duruma neden oluyor.

Bitcoin için kısa vadede takip edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla 25.380 / 24.936 ve 24.394 seviyeleri. Özellikle 25.380 seviyesinin kırılması ciddi bir düşüşe neden olabilir ancak 11 Eylül’de yaşanan ayı tuzağı nedeniyle bu seviyenin altında bir günlük kapanış beklemek daha sağlıklı olacaktır. Takip edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla 26.877 / 27.862 ve 28.768 dolar seviyeleridir.

Bitcoin Haftalık Grafik Analizi

Bitcoin haftalık grafikte dikkat çeken ilk oluşum 8000 dolar seviyesinden gelen yükselen kanal formasyonu oluyor. Özellikle bu kanal formasyonunda 2023’ün Ocak ayında yaşanan düşüşte bu kanalın destek görevi görmesi uzun vadede Bitcoin fiyatı için olumlu bir etken olacaktır. Bitcoin fiyatının EMA ortalamaları altında kalması ise Bitcoin fiyatı için olumsuz bir durum yaratıyor özellikle EMA 200 ortalamasının kırılması ve birkaç denemenin başarısız olması bu durumu daha da kötüleştiriyor.

Bitcoin haftalık grafikte ise dikkat edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla 24.973 / 21.538 ve 18.218 seviyeleri. Özellikle 21.538 dolar altında haftalık kapanış Bitcoin fiyatının ciddi bir oranda düşmesine neden olabilir. Takip edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla 27.769 / 31.668 ve 37.150 dolar seviyeleridir.

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