Bitcoin’de Görülmemiş Büyüme! 2 Rekor Birden!

Özet

  • Bitcoin (BTC) bir kez daha 26bin 500 doların üzerine çıkarak konsolidasyon modunu açtı.
  • Zincir üzeri verilere göre Bitcoin ağındaki cüzdan adresi sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
  • Veri Bitcoin'e olan ilginin ve kullanımın arttığını gösterirken bu olumlu eğilim kripto kralının fiyatında olumlu bir etki yaratabilir.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
00:32
17 Eylül 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto para piyasasındaki en büyük varlık olan Bitcoin‘in (BTC) fiyatı, 26 bin 500 doların üzerine yaptığı hamle sonrası girdiği konsolidasyonu devam ettiriyor. Bu büyümenin kısa vadede sürdürülmesi artık kaydedilen son zincir üzeri veriler ışığında piyasaya hem yeni hem de eskiden girenleri içeren yatırımcıların güç gösterip göstermeyeceklerine bağlı olacak.

Bitcoin’e (BTC) Ait Çarpıcı Zincir Üzeri Veriler

Önde gelen piyasa analistlerinden Ali Martinez‘in derleyerek paylaştığı veriler, Bitcoin ağında oluşturulan cüzdan adresi sayısının rekor tazeleyerek tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaştığını gösteriyor. Bu veriler, en az 0.1 BTC tutan cüzdan adreslerinin sayısının 4 milyon 486 bin 752’ye ulaştığını bildiren zincir üzeri analiz platformu Glassnode tarafından da doğrulandı.

Uzmanlar, oluşturulan cüzdan adresi sayısında rekor tazelenmiş olmasının oldukça önemli olduğunun altını çiziyor. Buradaki kritik detay, çok sayıda daha ucuz altcoin ve daha farklı yatırım seçenekleri olmasına rağmen insanların kripto kralına ilgi göstermeye devam ediyor olması. Bu noktada dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock‘un spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu (ETF) için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘na (SEC) başvurması en büyük kripto paranın genel halk tarafından benimsenmesini belirgin şekilde artmasını sağladı denilebilir.

Reflexivity Research’ten analist Will Clemente, bu dönüm noktasının yanı sıra Bitcoin’in toplam günlük işlem hacminin ABD’li ödeme devi Visa’yı geride bıraktığına da dikkat çekti. Bu dönüm noktası, insanların aslında Bitcoin’i parasal değer aktarımı için bir katman olarak kullandıklarını gösteriyor. Paylaşılan gerçek rakamlara göre kripto kralının önünde Otomatik Takas Merkezi (ACH) ve ödeme sistemi Fedwire olmak üzere iki rakip yer alıyor.

Zincir Üzeri Verilerdeki Olumlu Eğilimin Fiyata Potansiyel Etkisi

Bitcoin’in fiyatı son birkaç haftadır bir miktar konsolidasyon eğilimi gösteriyor ve birçok analistin bundan sonraki herhangi bir zamanda büyük bir kırılma olacağına inandığı bir kısır döngünün içinde seyrediyor. Hafta içinde verdiği kayıpları büyük oranda telafi ederek geri kazanan BTC, hafta boyunca yüzde 2,47’lik bir büyüme kaydetmeyi başardı.

Zincir üzerinde ulaşılan son kilometre taşları, Nisan 2024’de gerçekleşmesi beklenen ve hızla yaklaşan blok ödülü yarılanmasının ardından oluşabilecek heyecanla Bitcoin’in kısa vadede daha iddialı bir büyüme kaydederek 30 bin dolar eşiğini aşması, hatta 30 bin doların çok daha üstünde bir kırılma yapması bekleniyor.

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