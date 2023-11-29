Bitcoin’in Geleceği Nasıl Görünüyor? Uzmandan Çarpıcı Bitcoin Yorumu: Aralık Ayına Dikkat!

Kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği kripto para analisti Kevin Svenson, son Bitcoin (BTC) yorumunu paylaştı. Analist, Aralık ayının Bitcoin için bir yükseliş ayı olacağına inandığını çünkü en büyük kripto paranın en son üç yıl öncekine benzer bir görüntüde olduğunu söyledi.

Bitcoin Grafiğindeki Çarpıcı 2020 Benzerliği

Kripto para analisti Kevin Svenson, sosyal medya platformu X’teki (eski adıyla Twitter) kişisel hesabından takipçilerine Bitcoin‘in yukarı yönlü büyük hareketten önce 14 bin dolar civarında konsolide olduğu 2020 sonundaki fiyat hareketinin aynısını yapıyor gibi göründüğüne dikkat çektti.

Analist, BTC‘nin oluşturduğu son piyasa yapısı ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesinin 2020’nin 4’ncü çeyreğindeki kurulumuna çarpıcı bir şekilde benzer göründüğünü gösteren iki grafik paylaştı. RSI, başlayan bir trendin devam edeceğine işaret edebilen oldukça önemli bir momentum göstergesidir. Bitcoin’i yorumlayan Svenson şunları söyledi:

Bitcoin’nin 2020’deki görünümü 2023’dekine oldukça benzer. Tam olarak üç yıl önce BTC çarpıcı bir şekilde benzer bir görünümdeydi. Günlük RSI’daki 50 seviyesi bir sonraki yükselişten önceki hedefti.

Svenson’ın paylaştığı fiyat grafiklerine bakıldığında, Bitcoin’in bir sonraki ralli başlamadan önce günlük RSI‘nın 50 seviyesine düşmesini sağlayacak şekilde geri çekilmesini tahmin ediyor gibi görünüyor.

Blok Ödülü Yarılanması Rallisi Geliyor

Dahası Svenson Bitcoin boğalarının tarihsel olarak blok ödülü yarılanması etkinliği öncesindeki yılın son ayında fiyatı artırmak için harekete geçme eğilimi gösterdiklerini ekledi. Bir sonraki blok ödülü yarılanması etkinliğinin Nisan 2024’te gerçekleşmesi bekleniyor. Bu da önümüzdeki ayın en büyük kripto para için yükselişle geçebilecek bir ay olduğu anlamına geliyor.

Analist, söz konusu duruma ilişkin olarak yaptığı yorumda “Blok ödülü yarılanmasından önceki tatil sezonu neredeyse her zaman fiyatın arttığı bir yükseliş dönemi olmuştur” dedi.

BTC, son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,31 yükselişle 38 bin doların üzerinde, 38 bin 182 dolardan işlem görüyor. Güncel veriler en büyük kripto paranın fiyatının son 7 günde yüzde 4,19, son 30 günde ise yüzde 11,18 arttığını ortaya koyuyor.