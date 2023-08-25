Bitcoin‘i yılbaşından bugüne %57,8’lik bir kazanca iten yükseliş ivmesi Bitcoin fiyatının son 7 günde %9,1 oranında düşmesiyle bu hafta tamamen kayboldu. Bitcoin fiyatı yükseliş momentumunu yeniden yakalamak için kritik bir seviye olan 20 haftalık üssel hareketli ortalama seviyesi olan 27.750 doların altında işlem görmeye devam ediyor.

Luna Çöküşünden Beri Yaşanan En Büyük Kayıp

Bitcoin fiyatındaki daralma, bazı analistlerin mevcut BTC piyasasını 2015-2017 yılları arasındaki boğa öncesi piyasa döngüsüyle karşılaştırmasına neden oldu.

2023 yılının başlangıcında kısa pozisyonlu yatırımcılar vadeli işlemler piyasasında sürekli olarak likidasyonlara hakim oldu. Boğalar 17 Ağustos’ta 213,5 milyon doların üzerinde uzun pozisyonun likide edilmesiyle hazırlıksız yakalandı. Bu Mayıs 2022’deki Terra Luna çöküşünden bu yana Bitcoin uzun likidasyonlarının en büyük tek gününe işaret ediyor.

BTC long pozisyonları işlem hacminden alım baskısı olmadan likide edildiğinde, Bitcoin fiyatı olumsuz etkileniyor. Bitcoin hacmi de 2021 başından bu yana en düşük seviyelere ulaştı ve BTC Ordinals hacmi %98’in üzerinde düştü. Tutarlı işlem hacminin olmaması, önemli bir yatırımcı duyarlılığı göstergesi olan Korku ve Açgözlülük Endeksi’ni son 30 günde nötr duyarlılıktan korkuya geçerek düşüş trendine soktu.

Kripto piyasasındaki kısa vadeli belirsizlik, kurumsal yatırımcıların uzun vadeli bakış açısını değiştirmiş gibi görünmüyor. Düşmanca bir ABD düzenleyici yaptırım ortamına rağmen büyük kurumlar bir boğa koşusunu tetikleyebilecek Bitcoin finansal araçları için bastırıyor. Grayscale’in doğrudan SEC’i tüm Bitcoin ETF’lerini onaylamaya çağırması bu duruma örnek oluyor.

Büyük finans şirketlerinin aciliyetine rağmen SEC, Bitcoin ETF’lerini onaylama kararlarını 2024 yılına kadar ertelemeye devam edecek gibi görünüyor ve bu durum kripto piyasasındaki yatırımcı duyarlılığını ve fiyat hareketlerini olumsuz etkileyecektir.

Bitcoin’in Opsiyonları Artmaya Devam Ediyor

Bitcoin’in piyasa yapısı 2023’ün başından bu yana toparlanıyordu ancak son fiyat hareketi piyasa yapısını düşüşe çevirdi. Bitcoin’e olan ilginin artmasına rağmen 30.000 doların üzerinde bir konsolidasyon eksikliği söz konusu. Bazı yatırımcılar ise BlackRock’ın nihai ETF lansmanı öncesinde Bitcoin fiyatını baskılıyor olabileceğini düşünse de BTC fiyatlarındaki düşüşten kaybedecek daha çok şeyleri olduğu için bu argüman bir komplo gibi görünüyor. Mevcut Bitcoin fiyat düşüşüne rağmen Pantera Capital, BTC’nin Temmuz 2025’e kadar 148.000 dolara ulaşabileceğine inanıyor.

Bitcoin fiyatı makroekonomik olaylardan doğrudan etkilenmeye devam ediyor ve daha fazla düzenleyici eylem ve faiz oranı artışının BTC fiyatı üzerinde bir miktar etkiye sahip olmaya devam etmesi de muhtemel. Bu durum şimdiden kripto VC girişlerinin %10,26 oranında düşmesine neden oldu.

Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, 25 Ağustos’ta Jackson Hole’da Fed’in agresif faiz oranı politikalarına devam edip etmeyeceği konusunda fikir verebilecek bir konuşma yapacak ve BDE Ventures CEO’su Brian D. Evans, makro olayların mevcut Bitcoin fiyat hareketini nasıl etkileyebileceği konusunda yatırımcılara şunları aktardı: