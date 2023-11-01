Bitcoin Fiyatında Yükseliş Devam Edecek mi? Uzman İsimlerden BTC Yorumları

Bitcoin, yatırımcıların yüzünü güldüren bir Ekim ayını daha geride bıraktı. Bitcoin topluluklarında Uptober olarak olarak adlandırılan ayda Bitcoin fiyatı %30’a yakın bir fiyat artışı sağlamasının ardından Mayıs 2022’den bu yana en yüksek aylık kapanışı gerçekleştirdi. Peki Kasım ayında ve önümüzdeki süreçte Bitcoin fiyatı için olası senaryolar neler olabilir? Birlikte inceliyoruz.

Uptober Yine Bildiğiniz Gibi

TradingView’dan alınan verilere göre Bitcoin yatırımcıları 1 Kasım’a kadar başarılı bir şekilde Bitcoin fiyatının güçlü tuttuğunu gösteriyor. Ekim ortasında volatilite seviyesi yüksek bir trade ortamından sonra yatırımcılar Ekim ayının ilk günlerinde yaşanan benzer bir yükseliş ile Ekim ayını atlattı.

Blockchain veri analiz platformu Coinglass, Ekim ayını 2023’ün en iyi performans gösteren ikinci ayı olarak işaretledi. Bitcoin %28,5 değer kazanarak Ocak ayındaki %39,6’lık artışın gerisinde yer aldı.

Bu duruma dikkat çeken popüler yatırımcı Bluntz, yüksek zaman dilimli haftalık aralık kırılması anlamına gelen iskonto konusunda uyarıda bulundu. Ünlü yatırımcı, aylık kapanışa yakın bir X göndersinde bu mevcut durumun Ekim 2020 ve Nisan 2019’a inandığını açıkladı. Her iki senaryoda da BTC/USD paritesi birkaç ay süren yukarı yönlü bir yükseliş evresine girmişti.

Gözler Fed’e Çevrildi

Tüm bu gelişmelerle birlikte bugün açıklanan makroekonomik veriler haftanın ana gündemlerinden birini oluşturuyor. Bu durum ise piyasalarda volatiliteye işaret ediyor. Bu durum ABD Merkez Bankası’nın test edilen bir enflasyon ortamında faiz oranı politikasını açıklaması şeklinde gerçekleşiyor. Fed Başkanı Jerome Powell da bir konuşma yapacak ve bir basın toplantısı düzenleyecek.

CME Group’un FedWatch Aracı’ndan alınan son verilere göre bu olasılığın gerçekleşme ihtimali şu sıralar %98 olarak belirlendi. BTC fiyat hareketleri için potansiyel zincirleme etkilerini yorumlayan popüler yatırımcı Crypto Tony ise konuşma başladığında ve veriler açıklandığında daha fazla volatilite ve daha fazla hareket beklediğini dile getirdi: