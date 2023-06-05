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Yaptığı analizleri ile kripto para yatırımcıların yakından takip ettiği bir isim olan Inmortal, kaçırma korkusunun (FOMO) bireysel yatırımcı dalgasına neden olacağı ve bu dalganın Bitcoin’i (BTC) vurabileceğini iddia etti. Analist ayrıca kısa ve uzun vadede yükselmesini beklediği 2 altcoin paylaştı.

Bitcoin’de 30 Bin Doların Geçilmesiyle FOMO’nun Tetiklenmesini Bekliyor

Anonim kripto para analisti ve trader’ı Inmortal, Bitcoin‘in uzun zamandır 30 bin dolar seviyesinin altında akümüle olmasının ve psikolojik açıdan oldukça önemli olan bu fiyat seviyesinin üzerinde yaşanacak bir kırılmanın en büyük kripto parada büyük ve sert fiyat hareketine neden olması üzerinde duruyor. Analist, bu konudaki düşüncelerini açıklarken “30 bin doların altında 350’nci gündeyiz ve altında kalmaya devam ediyoruz. Ne zaman olacağını bilmiyorum ama 30 bin doların geçilmesinin bireysel yatırımcılarda FOMO’yu tetikleyeceğini biliyorum.” ifadelerini kullandı.

Inmortal, BTC‘nin şu anda 25 bin 600 dolar ila 28 bin 400 dolar gibi dar bir aralıkta işlem gördüğüne dikkat çekerek potansiyel alım seviyelerinin daha altta olduğunu ekledi.

Ethereum ve Solana’da Yükseliş Bekliyor

Bitcoin‘in ardından Ethereum‘u (ETH) analiz eden Inmortal, en büyük altcoin’in BTC’ye benzer bir durumda olduğunu ve uzun zamandır psikolojik olarak önemli olan 2 bin dolar seviyesinin altında akümüle olduğuna dikkat çekti. Analistin paylaştığı Ethereum grafiğine bakıldığında, ETH kısa bir süre için 2 bin doların üzerine çıkmasını ve ardından bin 500 dolara varan bir geri çekilme beklediği görülüyor.

Inmor ayrıca takip listesindeki Solana (SOL) için de değerlendirmede bulundu. En güçlü Ethereum rakiplerinden biri olarak gösterilen SOL’un ayı piyasasının ortasında toparlanmaya ve bir sonraki boğa piyasası sırasında Bitcoin’den daha iyi performans göstermeye hazır göründüğünü belirtti. Analist, popüler altcoin’in yıl boyunca işlem gördüğü fiyat aralığını geri kazanmayı başardığına inandığı için daha fazla SOL yaptığını açıklayarak “Buradan spotta daha fazla SOL satın aldım. Çünkü SOL fiyatı 2023 aralığına geri döndü.” dedi.