Bitcoin Fiyatı 18 Ay Sonra İlk Kez 41 Bin Doları Geçti! Sırada Ne Var?

ABD’de enflasyon soğuma belirtileri gösterirken, yatırımcılar Federal Reserve’in (Fed) faiz artırım sürecini tamamladığından daha emin hale gelmeye başladı. Dikkatler önümüzdeki yılki olası faiz indirimlerine ilişkin spekülasyonlara kayarak küresel piyasalarda ralli için uygun bir zemin yarattı. Aynı dönemde Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerde de büyük yükselişler oldu. En büyük kripto para BTC’nin fiyatı 18 ay sonra ilk kez 41 bin doları geçti. Peki Bitcoin için sırada ne var, gelin daha yakından bakalım.

Bitcoin’deki Yükselişi Destekleyen Faktörler

Kripto para piyasası Fed’in faiz artırım sürecinin sonuna geldiği ve artık faiz indirimini tartışmaya başladığı yönündeki spekülasyonlarla birlikte BlackRock gibi büyük oyuncuların ABD’deki ilk spot Bitcoin ETF’sini piyasaya sürmek için yaptıkları başvurularla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Bloomberg ETF uzmanları, bu şirketlerden birkaçının Şubat 2024’e kadar ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) onay alabileceğini değerlendiriyor. Bu başvuruların sonucu başta Bitcoin olmak üzere altcoin’ler üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak.

IG Australia Pty’de piyasa analisti olan Tony Sycamore yayımladığı son yatırımcı notunda “Bitcoin’in fiyatı, spot ETF için SEC’ten onay alınması ve 2024’te Fed’in faiz indirmesi konusundaki iyimserlikle desteklenmeye devam ediyor” diye yazdı.

Bitcoin Fiyatı Nereye Gidiyor?

Teknik grafiğe göre, Bitcoin için izlenecek bir sonraki direnç seviyesi 42 bin 330 dolar seviyesi olacak. Kripto para analisti CrediBULL Crypto sağladığı son analizde fiyattaki yukarı yönlü harekete rağmen açık faizin (OI) nispeten düşük kaldığını belirtti. Düşük seviyelerdeki OI’nin tarihsel eğilimlerini değerlendiren CrediBULL Crypto, OI’nin bir taban çizgisine ulaşması durumunda bile fiyatta maksimum 2 dolarlık bir düşüşe neden olduğunu ve böyle bir düşüşü yükselişin takip ettiğini söyledi.

En büyük kripto para yazım sırasında 41 bin 467 dolar seviyesinde bulunurken, yükselişin devam etmesi fiyatın 39 bin 500 doların üzerinde tutunması gerekiyor. Bazı piyasa gözlemcileri 30 bine kadar düşüş beklese de CrediBULL Crypto, fiyatın 35 bin dolar ya da daha altına inme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Dahası önceki bir analizine atıfta bulunan analist, fiyatın 40 bin dolar eşiğinin aşılmasıyla artık büyük geri düşüşler beklemediğinin altını çizdi. CrediBULL Crypto gibi bazı piyasa analistleri de BTC’nin fiyatındaki artışın devam etmesini bekliyor. Hatta bazıları Nisan 2024’de gerçekleşmesi beklenen bir sonraki blok ödülü yarılanmasından önce fiyatın 60 bin dolara ulaşacağını değerlendiriyor.