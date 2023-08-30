29 Ağustos’ta Grayscale’in SEC’e karşı açtığı davayı kazanmasının ardından Bitcoin fiyatı dakikalar içinde 1700 doların üzerinde değerlendi ve bu durum tüm kripto para piyasasında olumlu karşılandı. Tüm bu gelişmelerin ardından SEC’in mahkeme kararına itiraz edeceğine yönelik haberlerin yayılmasının ardından Bitcoin fiyatı bugün düşüş yaşıyor ve fiyatın hangi yöne gideceği belirsizliğini koruyor. Günlük EMA 200 ortalamasını geçemeyen Bitcoin fiyatı için bu durum olumsuz gibi gözükse de günlük grafikte göze çarpan birçok olumlu faktör de var.

Bitcoin Günlük Fiyat Analizi

Bitcoin grafiğinde göze çarpan ilk oluşum Ocak 2023’den geçtiğimiz hafta yaşanan büyük düşüşe kadar süren bir yükselen kanal formasyonu oluyor. Bu formasyonun aşağı yönlü kırılması şimdilik Bitcoin fiyatı için olumsuz bir durum olsa da Bitcoin gibi değerli bir yatırım aracında karar vermeden önce haftalık kapanışa bakmak daha faydalı olacaktır.

Ocak ayının ilk haftasından bu yana fiyatın EMA 200 ortalamasının altına düşmemesi Bitcoin fiyatının artmasındaki en büyük etkenlerden biri olmuş gibi gözüküyor ancak geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşten itibaren fiyatın EMA 200 altında kalması fiyatı baskılamak için en büyük neden olarak karşımıza çıkıyor. Burada dikkat edilmesi gereken ilk hareket önce EMA 200 üstünde bir kapanış ve ardından kanal formasyonuna tekrar giriş olacaktır. Bunların yaşanmaması durumunda fiyat baskılanmaya ve bu nedenle düşmeye devam edecektir.

Bitcoin Destek ve Direnç Seviyeleri

Bitcoin için takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla 25.666 / 23.924 ve 19.848 dolar seviyeleridir. Özellikle 25.666 dolar seviyesinini neredeyse Mart ayından beri destek görevi görmesi bu seviyenin önemini gösteriyor. 19.848 dolar seviyesinin altında bir günlük kapanış yapılması ise fiyatın 17.000 dolar altına düşmesine neden olabilir.

Takip edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla 29.242 / 31.704 ve 37.581 dolar seviyeleridir. Grayscale davasıyla ETF başvurularının önü açılırsa Bitcoin için inanılmaz bir ralli dönemi başlayabilir. EMA 200 ortalaması olan 27.605 dolar seviyesinin aşılması ve bu seviyenin üstünde bir günlük kapanış yapılması Bitcoin için hayati bir önem taşıyor.