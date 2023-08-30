Bitcoin Fiyat Analizi: Grayscale Davası ve Geleceğe İlişkin Belirsizlikler

Özet

  • Grayscale'in SEC davasını kazanması, Bitcoin fiyatını kısa süre içinde 1700 doların üzerinde yükselmesine neden oldu ancak SEC'in itiraz etme olasılığı nedeniyle fiyat belirsizliği sürüyor.
  • Bitcoin fiyat grafiği, bir yükselen kanal formasyonunun aşağı yönlü kırılmasını gösteriyor, ancak önemli olan haftalık kapanışı beklemek olabilir.
  • Grayscale davası ve ETF başvuruları, Bitcoin için potansiyel bir ralliye işaret edebilir.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
18:25
30 Ağustos 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

29 Ağustos’ta Grayscale’in SEC’e karşı açtığı davayı kazanmasının ardından Bitcoin fiyatı dakikalar içinde 1700 doların üzerinde değerlendi ve bu durum tüm kripto para piyasasında olumlu karşılandı. Tüm bu gelişmelerin ardından SEC’in mahkeme kararına itiraz edeceğine yönelik haberlerin yayılmasının ardından Bitcoin fiyatı bugün düşüş yaşıyor ve fiyatın hangi yöne gideceği belirsizliğini koruyor. Günlük EMA 200 ortalamasını geçemeyen Bitcoin fiyatı için bu durum olumsuz gibi gözükse de günlük grafikte göze çarpan birçok olumlu faktör de var.

Bitcoin Günlük Fiyat Analizi

Bitcoin grafiğinde göze çarpan ilk oluşum Ocak 2023’den geçtiğimiz hafta yaşanan büyük düşüşe kadar süren bir yükselen kanal formasyonu oluyor. Bu formasyonun aşağı yönlü kırılması şimdilik Bitcoin fiyatı için olumsuz bir durum olsa da Bitcoin gibi değerli bir yatırım aracında karar vermeden önce haftalık kapanışa bakmak daha faydalı olacaktır.

Ocak ayının ilk haftasından bu yana fiyatın EMA 200 ortalamasının altına düşmemesi Bitcoin fiyatının artmasındaki en büyük etkenlerden biri olmuş gibi gözüküyor ancak geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşten itibaren fiyatın EMA 200 altında kalması fiyatı baskılamak için en büyük neden olarak karşımıza çıkıyor. Burada dikkat edilmesi gereken ilk hareket önce EMA 200 üstünde bir kapanış ve ardından kanal formasyonuna tekrar giriş olacaktır. Bunların yaşanmaması durumunda fiyat baskılanmaya ve bu nedenle düşmeye devam edecektir.

Bitcoin Destek ve Direnç Seviyeleri

Bitcoin için takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla 25.666 / 23.924 ve 19.848 dolar seviyeleridir. Özellikle 25.666 dolar seviyesinini neredeyse Mart ayından beri destek görevi görmesi bu seviyenin önemini gösteriyor. 19.848 dolar seviyesinin altında bir günlük kapanış yapılması ise fiyatın 17.000 dolar altına düşmesine neden olabilir.

Takip edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla 29.242 / 31.704 ve 37.581 dolar seviyeleridir. Grayscale davasıyla ETF başvurularının önü açılırsa Bitcoin için inanılmaz bir ralli dönemi başlayabilir. EMA 200 ortalaması olan 27.605 dolar seviyesinin aşılması ve bu seviyenin üstünde bir günlük kapanış yapılması Bitcoin için hayati bir önem taşıyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
ARK Invest CEO’sundan İddialı Tahmin: Bitcoin Bu Hedefe Gelecek!
ARK Invest CEO’sundan İddialı Tahmin: Bitcoin Bu Hedefe Gelecek!
3 Tanınmış Uzman Yorumladı: Kripto Paralarda Sıradaki Şey Ne?
3 Tanınmış Uzman Yorumladı: Kripto Paralarda Sıradaki Şey Ne?
Spot Bitcoin ETF Ne Zaman Onaylanacak? Alanında Uzman İsimler Cevaplandırdı!
Spot Bitcoin ETF Ne Zaman Onaylanacak? Alanında Uzman İsimler Cevaplandırdı!
Credible Crypto: Bu Daha Fragman Kriptoda Asıl Film Burada Başlayacak! Ünlü Yorumcunun BTC Tahmini!
Credible Crypto: Bu Daha Fragman Kriptoda Asıl Film Burada Başlayacak! Ünlü Yorumcunun BTC Tahmini!
Grayscale GBTC: Uzman Tahminleri ve BTC Fiyatındaki Potansiyel Geri Dönüş
Grayscale GBTC: Uzman Tahminleri ve BTC Fiyatındaki Potansiyel Geri Dönüş
Bernstein’dan Dikkat Çeken Grayscale Raporu: SEC, Spot Bitcoin ETF’lerine Yeşil Işık Yakacak mı?
Bernstein’dan Dikkat Çeken Grayscale Raporu: SEC, Spot Bitcoin ETF’lerine Yeşil Işık Yakacak mı?
Kripto Para Piyasasındaki Yükseliş Devam Ediyor: Bitcoin’in Sıradaki Rotası Neresi Olacak?
Kripto Para Piyasasındaki Yükseliş Devam Ediyor: Bitcoin’in Sıradaki Rotası Neresi Olacak?
Bitcoin (BTC) Fiyatı Son Durum: Bitcoin Dolar Karşısında Güçlü Kalabilecek mi?
Bitcoin (BTC) Fiyatı Son Durum: Bitcoin Dolar Karşısında Güçlü Kalabilecek mi?
Çok Okunanlar

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023