Uzmanlar tarafından açıklanan verilere göre BTC fiyat hareketinin Ağustos aylık kapanışına düşmesinin ardından Bitcoin‘in uzun vadeli bir desteği yeniden görebileceğini gösteriyor. Bitcoin kritik destek seviyeleri test ediyor ve 23.000 dolarlık bir kırılma bazı analistler için olası bir senaryo olarak görünüyor.

BTC Fiyatı 23.000 Dolara İşaret Ediyor

TradingView’den alınan verilere göre, geçen hafta görülen kazançları tersine çeviren BTC/USD paritesi 1 Eylül itibariyle 26.000 doların altına geriledi. Uzmanlara göre Bitcoin’in uzun vadeli önemli bir trend çizgisini elinde tutması ve 27.000 doları koruması kapanışa doğru yükseliş için önemli bir etkendi ancak bu durum gerçekleşmedi.

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun bir dizi Bitcoin spot fiyatı borsa yatırım fonu başvurusunu erteleme kararı, Bitcoin’in sadece iki saatlik mumda 1.000 dolar kaybetmesiyle yatırımcıları yeniden düşünmeye zorladı. Şimdi gözlemciler mevcut seviyelerin bile piyasayı uzun süre ayakta tutamayacağından endişe ediyor. Çeşitli yatırımcılar ve analistler için radarda olan 27.000 dolar hedefiyle birlikte 23.000 dolara doğru bir kırılma bazıları için sürpriz olmayacaktır.

Bitcoin Kilit Desteğine Doğru İlerliyor

On-chain veri analiz platformu Material Indicators, BTC/USD için günlük, haftalık ve hatta aylık zaman dilimlerinde benzer şekilde acımasız bir tablo ortaya koydu. Tescilli trade araçlarından biri olan Trend Precognition’dan gelen sinyalleri kullanan Material Indicators, boğaların bir toparlanmayı perçinleme şansına sahip olması için Bitcoin fiyatının 24.750 doların üzerinde tutulması gerektiğini tavsiye etti.

“Bitcoin fiyatı 25.350 doların altına iner ve altında kalırsa W sinyali geçersiz olacaktır ancak destek 24.750 dolarda LL’nin üzerinde tutulursa, ralli yapmak ve direnci yeniden test etmek için iyi bir temel olacaktır. Düşüş trendinin uzamasını mı yoksa yukarı yönde aylık bir momentum değişimini mi bekleyebileceğimize dair fikir edinmek için Trend Precognition algoritmasından bir sinyal almak üzere aylık mum açıklığına bakacağız.”

Bu arada CoinGlass’tan alınan veriler 31 Ağustos’un Bitcoin’in ayın başındaki %10’luk düşüşünden bu yana en büyük BTC uzun likidasyon hacmine yol açtığını gösterdi. Buna göre likidasyon 41 milyon dolar olarak gerçekleşti ve likidasyon toplamı 108 milyon dolar oldu. Bu rakam ise hala iki hafta önceki günlük likidasyon hacminin çok altında.