Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) kesinlikle BTC ETF haberleri ile farklı bir moda girdi ve yükselişe geçti. Bir anda 25.000 dolara düşüş beklenirken 28.000 dolara iğne atan önde gelen kripto para birimi, şimdi ise asıl habere gebe. Gerçekten de spot BTC ETF‘i onaylanırsa lider kripto para birimini nasıl bir fiyat senaryosu bekliyor?

BTC ETF Hareketliliği Sürüyor

Lider kripto para birimi an itibarıyla 27.243 dolardan işlem görüyor ve son 24 saat içerisinde kızıla boyansa da son 3 günde inanılmaz bir yükseliş yaşıyor. Bu yükseliş sadece Grayscale’in BTC Tröst ürününü ETF’e çevirmeye yönelik başvurusunun reddedilmesine yönelik mahkeme kararı ile geldi. SEC’nin bunu reddetmesinden çok reddederken kullandığı argümanlar, mahkemece eleştirildi ve haksız bulundu. SEC artık benzer durumlarda benzer argümanları kullanamayacak.

Böyle bir hamle bile BTC fiyatına ciddi yükseliş getirirken herkesin aklın gerçek bir spot ETF’in onaylanması durumunda nasıl bir yükseliş yaşanacağı var. Grayscale’in aldığı zaferi değerlendiren BI ETF analisti James Seyffart ve BI hukuk uzmanı Ellio Z. Stein, olumlu açıklamalarda bulundu. İkili, spot BTC ETF’inin bu yıl onaylanma ihtimalini %75, 2024 sonuna kadar onaylanma ihtimalini ise %95 olarak görüyor. Grayscale’in zaferinin daha önceki tahminleri etkilediği belirtilirken aslında bunun şu an SEC’e çok az “oynama payı” bırakılmasından kaynaklı olduğu belirtildi. Bu ne anlama geliyor?

Gerçek BTC ETF Onayı Piyasayı Nasıl Etkiler?

SEC, daha önceki her ETF’i benzer sebeplerle ya erteledi ya da reddetti. Şu an ise mahkeme tarafından SEC’nin en çok kullandığı argümanlar resmen yasaklandı ve bunlar artık kullanılamayacak. SEC de bu sebeple reddetme ihtimalinde sert düşüş yaşadı ve artık yeni argümanlara ihtiyaç duyacak.

Uzmanların yaptığı açıklamalara göre ise gerçek bir spot ETF onayı BTC fiyatı için 150.000 dolara uzanan yükselişin kapılarını aralayabilir. Bu da mevcut seviyenin yaklaşık 5,5 katı yükseliş anlamına geliyor ve yeni boğa piyasası şüphesiz bununla başlayacaktır.