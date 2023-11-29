BITCOIN (BTC)

Bitcoin Ekosistemine Damga Vuran NFT Pazar Yeri: Bioniq Ekibinden Önemli Adımlar

Özet

  • Bitcoin ekosisteminde hizmet veren NFT pazar yeri Bioniq, dikkat çeken özellikler içeriyor.
  • Buna göre ekip, ICP ekosistemi ile Bitcoin ekosistemi arasında entegrasyon sağladı.
  • Bu adım ile birlikte kullanıcılar ağ işlemlerinde önemli bir tasarruf sağlayabilecek.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Bitcoin ekosisteminde hizmet veren yeni bir NFT pazar yeri, İnternet Bilgisayar Protokolü’nden (ICP) yararlanarak Bitcoin Ordinals işlemleri ile alakalı ağ ücretlerinde ciddi bir tasarruf sağlanmasını amaçlıyor. 2023 yılının başlarında Bitcoin Ordinals tarafında yaşanan hype’ın ardından geliştirilen Bioniq, ICP ekosistemi üzerinde çalışıyor ve Bitcoin ekosisteminde yer alan Ordinals trade’ini desteklemek için Bitcoin entegrasyonundan yararlanmayı planlıyor.

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Bioniq Ekibinden Çarpıcı AdımlarPlatformun Dikkat Çeken Özellikleri

Bioniq Ekibinden Çarpıcı Adımlar

Platformun lansmanı öncesinde önemli açıklamalarda bulunan Bioniq CEO’su ve kurucu ortağı Bob Bodily, projenin Şubat 2023’ten bu yana geliştirilmekte olduğunu söyledi. Ekip, ICP ekosisteminde Ordinals token’larını içeren bir pazar yeri olarak dikkat çekiyor. Ekip; Bitcoin ve ICP arasında bir çapraz zincir cüzdanı ve bir mint aracı geliştirdi:

“Casey Rodarmor’un Ord 0.4.0’ı yayınlamasının üzerinden yalnızca iki hafta geçmişti ve Ordinals’ın kesinlikle devasa olacağını biliyordum.”

Bioniq ekibi, Ocak 2023’te atılan ilk adımdan bu yana BRC-20 token’larının piyasa değerinde yaşanan büyümeye dikkat çekti. Bugüne kadar mint’lenen 42,6 milyondan fazla Ordinal token ile platformun piyasa değeri şu anda 3 milyar doları aşıyor. Bu durum Bitcoin ağında yaşanan yoğunluğu doğrudan etkileyerek Bitcoin işlem ücretlerinde 2021’den bu yana görülen en yüksek artışa neden oldu.

Platformun Dikkat Çeken Özellikleri

Bioniq platformu, kullanıcıların Web3Auth kullanarak özel anahtarları yönetmeleri için akıllı bir cüzdana sahip. Bu adım kullanıcıların geleneksel Web2 Google hesaplarını kullanarak platforma giriş yapmalarını sağlarken, cüzdanlarının ve varlıklarının gözetim dışı kontrolünü de sürdürmesine yardımcı oluyor.

Platform ayrıca ICP ekosisteminin Bitcoin ağ entegrasyonu aracılığı ile kısmen imzalanmış Bitcoin işlemlerini (PSBT’ler) kullanıyor. Bu özellik ise Bitcoin için akıllı sözleşme yeteneklerinin kilidini açarak kullanıcıların merkezi zincirler arası köprüleri kullanma ihtiyacını ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor.

Bioniq’in ICP üzerine inşa edilmesi, iki saniyenin altındaki işlem sonuçlandırma sürelerinin yanı sıra sıfır komisyon ücreti ile işlem yapmasına olanak tanıyor. Ayrıca platform mimarisi, yıllık olarak depolanan veri gigabaytı başına ortalama 5 dolar civarında optimize edilmiş depolama maliyetleri sağlıyor.

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
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