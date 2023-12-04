BITCOIN (BTC)

Bitcoin Durdurulamıyor! 42 Bin 154 Dolarla 2023 Rekorunu Kırdı!

Özet

  • Bitcoin fiyatı 2023'ün en yüksek seviyesine tırmanarak 42 bin 154 dolara kadar çıktı.
  • Artışı potansiyel spot ETF onayı, hızla yaklaşan blok ödülü yarılanması ve diğer makroekonomik gelişmeler tetikledi.
  • Tecrübeli analist Rager, kısa vadede Bitcoin'in 50 bin dolara ulaşmasını bekliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Kripto para piyasasındaki yükseliş Bitcoin (BTC) öncülüğünde devam ediyor. Son olarak 41 bin dolar eşiğini geçerek 2023’ün en yüksek seviyesine tırmanan kripto kralının fiyatı bir kez daha yıllık bazda rekor tazeledi. Bitcoin fiyatındaki artış ile yılın son ayında güçlü bir görüntü vermeye devam ediyor.

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Bitcoin’den Yeni 2023 RekoruKısa Vadede 50 Bin Doları Bekliyor

Bitcoin’den Yeni 2023 Rekoru

Bitcoin’in fiyatı potansiyel spot ETF onayı, hızla yaklaşan blok ödülü yarılanması ve diğer makroekonomik gelişmelerle tetiklenen iyimserlikle yükselişine devam ediyor. En büyük kripto paranın fiyatı yeniden 42 bin dolar eşiğinin altına düşmeden önce Binance borsasında 42 bin 154 dolara kadar çıktı.

Bitcoin’in fiyatı ağ ve kripto para borsaları tarafında yaşanan olumlu gelişmelerle yeniden yatırımcı radarına girerken bu durum beraberinde fiyat artışını getirdi. Zincir içi tarafta geçtiğimiz günlerde ağın hash rate’inin önemli ölçüde arttı görüldü. Bu durum Bitcoin ağının son derece güçlü olduğunu ortaya koyuyor.

Fiyatta artışa neden olan bir diğer itici faktör ise kripto para borsalarındaki azalan BTC arzı oldu. Yatırımcıların BTC’lerini kripto para borsalarından çekerek kısa vadede satmayı düşünmediklerini göstermesi fiyata da yansımış oldu.

Kısa Vadede 50 Bin Doları Bekliyor

Tecrübeli kripto para analisti Rager, Bitcoin’in önümüzdeki aya kadar 50 bin dolara yaklaşmasını beklediğini ifade etti. Rager, BTC’nin 2024’de gerçekleşmesi beklenen blok ödülü yarılanmasına yaklaşırken öngördüğü büyük yükselişi 30 bin dolar seviyesine doğru sert bir düzeltmenin takip edeceği konusunda uyardı.

Analiste en büyük kripto paranın blok ödülü yarılanmasının ardından 2025 yılına kadar tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 83 bin dolara kadar yükselmesini beklediğini belirterek “Ocak ortasına kadar 48 bin dolar, ardından 30 bin doların ortasına ya da altına bir geri çekilme bekliyor. Blok ödülü yarılanması sonrası yaşanacak ralli ile 2024 sonunda yeni bir zirveye ulaşabilir. 2025’in başında ya da ortasında ise tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor tazelemesini bekliyorum. Muhtemelen boğa piyasası 202’in 3’ncü çeyreğinde sona erecek.” ifadelerini kullandı.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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