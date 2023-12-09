Bitcoin Durdu, Cardano (ADA) ve Avalanche (AVAX) Yükseldi! ADA Coin Fiyatı Yeniden 1 Dolar Olur Mu?

Cardano (ADA) fiyatında üst üste sekizinci boğa mum oluşmak üzere görünüyor. ADA, yukarı yönlü fiyat hareketini gerçekleştirirken aynı zamanda uzun süredir var olan yatay bir direnç seviyesini de kırdı. Bunun yanı sıra Avalanche (AVAX) da güçlü bir perfomans sergiledi ve gün boyunca piyasada yatırımcısını en çok sevindiren altcoin’lerin başında yer aldı.

Cardano (ADA) Coin Geleceği

ADA fiyatı haftalık zaman diliminde incelendiğinde Ekim ayından bu yana güçlü bir biçimde yükseldiği görülüyor. Bunun destekler biçimde üst üste sekizinci haftalık boğa mum çubuğunu da oluşturmak üzere olduğu grafiklere yansıyor. Yukarı yönlü hareket bugün 0,62 dolar ile zirve seviyesine ulaştı. Bu, 2023 yılında görülen en yüksek seviye olmasının yanı sıra ve Eylül 2022’den bu yana da görülmeyen bir seviyeyi temsil ediyor.

Ayrıca, gerçekleşen fiyat hareketi 430 gündür var olan uzun vadeli yatay direnç alanının üzerine çıkılmasını sağladı. Yatırımcılar tarafından RSI en çok dikkat edilen metriklerin başında geliyor. RSI’ın aşırı alım veya aşırı satım koşulları yatırımcılara piyasaya giriş yapma fırsatları konusunda fikir veriyor.

RSI özelinde küçük bir tanımlama yapacak olursak 50’nin üzerinde kalındığı durumlar yükseliş eğilimini ortaya koyarken boğaların hala avantajlı olduğunu piyasaya yansıtmaktadır. 50’nin altında kalındığında ise piyasa katılımcılarına bunun tam tersini gösterir.

Haftalık RSI artışı sürüyor ve 50’nin üzerinde seyrediyor. Ayrıca, RSI özelinde aşırı alım bölgesine geçildiği de görülüyor (yeşil simge). RSI’ın aşırı alım bölgesine (yeşil dikey trend çizgisi) geçtiği bir önceki seferi hatırlamamız gerekirse takip eden süreçte ADA fiyatını ATH’sine taşıyan yukarı yönlü bir hareket gerçekleşmişti.

Cardano (ADA) Coin Fiyat Tahmini

İncelenen teknik analizde, dalga sayısının ve RSI hareketinin ADA fiyatının yukarı yönlü hareketini desteklediğini görüyoruz. Teknik analistler, trend yönünü belirlemek adına RSI dışında başka metrikleri de incelemektedirler. Bu doğrultuda Elliott Dalga teorisi de bunlardan bir tanesidir.

Dalga sayımı incelemesinde, ADA fiyatının beş dalgalı bir yukarı yönlü hareketin üçüncü dalgasında olduğunu görülmekte. İçinde bulunulduğu düşünülen üçüncü dalganın uzunluğunun birinci dalganın uzunluğuna oranla 2,61 kat olması gerektiği düşünülürken potansiyel fiyat olarak da 0,70 dolar noktası işaret edilmekte. Bu seviyeye ulaşılması adına %40’lık bir ADA fiyat artışı gerçekleşmelidir.

ADA fiyatında gerçekleşen bu yükseliş tahminine rağmen, 0,38 dolarlık birinci yüksek dalganın (kırmızı trend çizgisi) altına gerçekleşebilecek bir düşüş, artışın ardından bir düzeltmenin de yaşanabileceği anlamına gelebilir. Eğer bu gerçekleşirse ADA fiyatı %40 oranında düşebilir ve 0,30 dolar seviyesinde bulunan bir sonraki desteğe gerileyebilir.

Avalanche (AVAX) Son Durum

Günün Cardano (ADA) ile birlikte en çok dikkat çeken bir diğer altcoin’i ise Avalanche (AVAX) oldu. Geçtiğimiz 30 gün içinde AVAX %156 oranında artış gösterdi. 2023 yılının başından bu yana AVAX fiyatında %205’lik yükseliş yaşandı. AVAX yazım saati itibariyle son 24 saatte gerçekleştirdiği %9’luk pozitif yönlü hareketle 33 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ancak buna rağmen 2021 yılında yaşadığı ATH seviyesine oranla yaklaşık %71 oranında düşük olduğunu söylememizde fayda var.

Solana gibi Avalanche da potansiyel bir “Ethereum katili” olarak adlandırılıyor. Sahip olduğu ağ hızı ve işlem işleme kabiliyeti onu merkezi olmayan finans (DeFi), blok zinciri oyunları ve Web3 gibi alanlarda ön plana çıkarıyor.

Avalanche’ın potansiyeline inanan büyük şirketlerin başında Amazon geliyor. Dev şirket, Ocak ayında Amazon Web Services (AWS) aracılığıyla kurumsal ve kamu müşterilerine blockchain ile alakalı hizmetler sunmak adına Avalanche ile ortaklık kurduğunu açıklamıştı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.