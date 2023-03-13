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Bitcoin Dönüyor Mu? 2024 Kripto Boğası Erkene Mi Çekildi?

Tüm bu kaosun ortasında kripto para yatırımcıları heyecanlı ve umutlu.
16:20
13 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasaları beklentileri hızlı fiyatlamaya bayılıyor ve bugün gördüğümüz şey de tam olarak buydu. Peki Fed artık inadından vazgeçip faiz tavanını aşağıya çekecek mi? Son gelişmeler ışığında kripto para yatırımcıları neler beklemeli? Güncel veriler bize ne anlatıyor? Bu hafta Bitcoin ve diğer kripto paralar için son derece kritik öneme sahip.

Bitcoin (BTC)

Federal Rezerv’in Birleşik Devletler ekonomisine likidite enjekte etmesiyle Bitcoin yeni haftaya 22.000 doların üzerinde başladı. Zor durumdaki bankaların diledikleri kadar dolar borçlanabilecekleri kanal yeniden açıldı ve likidite sorunu aşılmaya çalışılıyor. Son 2 ayın en düşük seviyesinden hızla %15 yükselen Bitcoin fiyatının haklı gerekçesi buydu. Silicon Valley Bank ve Signature Bank, Fed’in yükselen faiz oranları altında finansal kurumlar için acımasız bir yılın son kurbanları oldu ve bu durum devam edebilir.

Signature ve Silvergate Bank özellikle Amerikalı kripto yatırımcıları için son derece kritik iki kurumdu. İkisinin birden iflasıyla birlikte borsalara USD transferlerinin nasıl yapılacağı merak konusu oldu. İlerleyen süreçte bu durum piyasaların sakinleşmesiyle fiyatı negatif etkileyebilir.

Kripto Para Boğası Başlıyor Mu?

Fed’in sıkılaşma politikasından dönmesi halinde Bitcoin ve kripto paraların da dipten döndüğünü göreceğiz. Ancak şimdilik son yaşananların politika üzerinde bir pivot olduğuna inananların sayısı az. Fed mevduat sahiplerinin parasını desteklemek için 12 Mart’ta “Banka Vadeli Fonlama Programı”nı açıkladı. Hazine Bakanlığı, Fed Yönetim Kurulu ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından yapılan ortak açıklamada, “Mevduat sahipleri 13 Mart Pazartesi gününden itibaren paralarının tamamına erişebilecekler” denildi.

Piyasa yorumcularının da belirttiği gibi bu karar, daha önce ABD ekonomisinden likidite çekilirken, Fed’in likidite enjeksiyonlarına – niceliksel gevşeme (QE) – geri dönüldüğüne işaret ediyor. Artan likidite nihayetinde yatırımcıların risk iştahını artırdığından, risk varlıkları bu haber üzerine anında yükselişe geçti. BTFP’nin kurulmasına tepki gösteren popüler yorumcu Tedtalksmacro bunu bir tür “gizli QE” olarak tanımladı.

“Resmi olmayan niceliksel gevşeme Pazartesi günü başlıyor. Bu çok boğa gibi… Fed’in bilançosu genişleyecek ve bu da USD likiditesini artıracak.”

BitMEX’in eski CEO’su Arthur Hayes şunları söyledi;

“Risk varlıklarında yüzü parçalayan bir ralliye hazır olun. MONEY PRINTER GO BRRR!!!”

Goldman Sachs ekonomisti Jan Hatzius, CNBC ve diğerleri tarafından alıntılanan 12 Mart tarihli bir notta, “Bankacılık sistemindeki stres ışığında, FOMC’nin 22 Mart’taki bir sonraki toplantısında faiz artırımı yapmasını artık beklemiyoruz” dedi.

Önümüzde iki seçenek var.

  • Ya Fed ve diğer federal kurumlar bundan sonra iflas etmesi muhtemelen tüm bankaları kurtarmayı taahhüt edecek.
  • Ya da sıkılaşma politikasında en azından duraklamaya geçtiklerini açıklayacak.

Eğer faizler artmaya devam ederse müşterilerin bankalardan para çekmeye devam ettiği senaryoda değer kaybeden uzun vadeli düşük faizli tahviller nedeniyle yeni iflaslar göreceğiz. Bu durum küresel finans sisteminde büyük bir kara delik açabilir. Bugün ve yarın gelecek açıklamalar ABD’nin hangi tarafa gittiğini gösterecek. Eğer Powell resmen duraklama ve faiz indirimi açıklamaları yaparsa kripto para boğası tüm bu olumsuzluklara rağmen başlayabilir.

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