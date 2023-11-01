  Bitcoin’de Dipleri Bilen Uzmandan Çarpıcı Analiz: 2019 ve 2020’nin Aynısı!

Ekim ayının sonunda 35 bin doların üzerine kadar çıkan Bitcoin‘de (BTC) yatırımcıların meraklı bekleyişi sürüyor. 2018’deki ayı piyasasının ortasında Bitcoin’in hangi fiyat seviyesinden dibe vuracağını öncesinden haber vermesiyle nam salan kripto para analisti ve trader’ı Bluntz, kripto kralının yukarı yönde yeni bir yükseliş için neredeyse hazır olduğunu ileri sürdü.

Bitcoin’in Çok Yakında Yönlü Kırılma Yapmasını Bekliyor

Anonim kripto para analisti Bluntz, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından Bitcoin’in şu anda bir yükselen flama formasyonu içinde konsolide olduğunu söyledi. Analiste göre yükselişin devam etmesini sağlayacak olan bu formasyonun dışına çıkması yaklaşık 37 bin doların görüleceği bir yükselişle sonuçlanacak:

Bu yatay yapı BTC’de hala bozulmamış durumda. Güçlü bir şekilde 32 bin doları kırmış, üzerinde tutunmuş ve şimdi 34 bin doların üzerinde kalıcılık bulmamız çılgınca. Şüphe ve inançsızlık hala devam ediyor ve ayı piyasasının neden olduğu travma sonrası stres bozukluğu oldukça yaygın.

Dahası analist Bitcoin’in işlem aralığının daralmaya başladığını ve bunun da büyük bir hareketin yaklaştığını gösterdiğini belirterek “BTC şu anda oldukça dar bir aralıkta işlem görmeye başladı. Kısa süre içinde yönlü hareket edecektir. Tahminin yönün yukarı olacağı yönünde” ifadelerini kullandı.

Analistin BTC’de 60 Bin Dolara Varan Yükseliş Öngörüsü

Bluntz, Bitcoin’in artık son boğa döngüsü sırasındaki rallilerin benzerlerini yapmak için hazır göründüğünü de ekledi. Analist, en büyük kripto paranın konsolidasyon bölgesinden çıktığını ve 60 bin dolara kadar yükseldiğini gösteren bir grafik paylaşarak şu notu düştü: