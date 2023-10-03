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Bitcoin Çöküşlerini Bilen Analist Sürpriz Yaptı! 2025 Projeksiyonu Paylaştı!

Özet

  • InvestAnswers'ın anonim sunucusu ve kripto para analisti James, Bitcoin'in 2025 yılı fiyat hedeflerini paylaştı.
  • James, Bitcoin'in bu tarihte 89 bin dolara kadar ulaşabileceğine inanıyor ve yüzde 69'un üzerinde bir artışa karşılık geliyor.
  • Analist ayrıca en olumlu senaryoda Bitcoin'in 2025 yılında 142 bin dolara kadar çıkacağına inanıyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
16:55
3 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto odaklı YouTube kanalı InvestAnswers’ın anonim sunucusu ve kripto para analisti James, Bitcoin‘de (BTC) 2025’de ulaşılmasını beklediği hedef seviyeleri paylaştı. Analist, en büyük kripto paranın o yılda ulaşabileceği optimum ve en yüksek seviyeyi verdi.

Bitcoin’de En Az Yüzde 69, En Yüksek Yüzde 80 Yükseliş Bekliyor

InvestAnswers’ın anonim sunucusu James, son YouTube videosunda Bitcoin için verdiği fiyat hedefinin büyük ölçüde zincir üzeri arza, ABD’deki spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF’ler) geleceğine ve en büyük kripto paranın genel olarak benimsenmesi dahil olmak üzere birçok faktöre bağlı olduğunu söyledi.

James ayrıca Bitcoin’in uzun vadeli yatırımcıların kontrolündeki BTC arzının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek “Bu çılgınlık. İnsanlar aldıkları BTC’leri satmıyor” dedi. Kripto para analisti, Bitcoin’in 2025 yılında 89 bin dolara ulaşabileceğine inanıyor olsa da yukarı yönde maksimum hedef seviye olarak 142 bin dolara işaret etti.

Güncel fiyatlarla Bitcoin’in analistin beklediği 89 bin dolara varan bir yükseliş yapması değerini yüzde 69’un üzerinde artırması gerektiğine işaret ederken, 142 bin dolar hedefi ise güncel fiyatlarla yüzde 80’in üzerinde artışa karşılık geliyor.

BTC, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 2,90 düşüşle 27 bin 519 dolardan işlem görüyor. En büyük kripto para görece olumsuz geçmiş gibi görünen yılda son çeyreğe girilirken, yılın ilk gününden bu yana yüzde 65’in üzerinde yükseldi.

Analiste Göre Spot Bitcoin ETF’si Onayı Oyun Değiştirici Olacak

InvestAnswers sunucusu James, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) bir spot Bitcoin ETF’sini onay vermeyerek geri çevirmesi halinde ulaşılabilecek hedef fiyat seviyelerinin daha düşük olacağının da altını çizdi. Kripto para analisti, SEC’in bir spot Bitcoin ETF’sine yeşil ışık yakması halinde ise işlerin çığırından çıkmasını bekliyor.

ŞSEC geçen hafta birden fazla spot Bitcoin ETF’si başvurusuna ilişkin kararını erteledi. Uzmanlar ve piyasa gözlemciler, ABD’li federal düzenleyicinin muhtemelen 2024’ün başına kadar beklemedeki ETF‘lerin bazılarını karara bağlamasını bekliyor.

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