BITCOIN (BTC)

Bitcoin Bu Analiste Artık Short Pozisyon Açtırmıyor! Yeni Seviyeler Bekleniyor

Özet

  • Bitcoin için 12 bin dolar iddiasından vazgeçen analist short pozisyon almadığını belirtti.
  • Crypto Capo Bitcoin için yeni seviyeleri işaretledi.
  • Analist potansiyel senaryolara da dikkat çekti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto para piyasasının düşüş yönlü tahminleriyle yakından tanıdığı bir isim olan Crypto Capo bugün Telegram sayfasından Bitcoin için yeni seviyeleri açıkladı. Analist ayrıca yaklaşımının ne olacağını da vurguladı. Analist Bitcoin için 40 bin dolar ve üstü beklentiye dikkat çekti. Böyle bir durumda kendisinin short pozisyon alamayacağını ifade etti.

İçerikler
Crypto Capo’nun Pazar Dinamiklerine İlişkin GörüşleriPiyasa Duyarlılığı ve Manipülasyon: Hassas Bir DengeCrypto Capo Yeni Pozisyon Almıyor

Crypto Capo’nun Pazar Dinamiklerine İlişkin Görüşleri

Crypto Capo, yatırımcıların yakından takip etmesi gereken temel göstergeleri ve potansiyel senaryoları vurgulayarak kripto para piyasasının güncel bir görüntüsünü sunuyor.

Crypto Capo’ya göre mevcut durum, 40 bin dolar ve üstü seviyelere BTC fiyatının geleceğine dair yaygın bir beklentiyi getirdi. Bu beklenti önceki yüksek seviyelerin üzerinde bir sapma olduğunu ortaya koyuyor. Bununla birlikte Capo’ya göre piyasadaki açgözlülük ve aşırı güven 2022 yılının Mart ve Nisan aylarını hatırlatıyor.

crypto capo

Capo, o dönemde fiyatlar 45 bin-48 bin dolar seviyesindeyken gözlemlenen koşulların şimdi de aynen yaşandığı düşüncesinde. Bu yüzden dikkatli olunmasını tavsiye ediyor. Benzerliklere rağmen, Crypto Capo önemli bir farka dikkat çekiyor: Mevcut fiyat önemli ölçüde daha düşükken, fonlar tüm zamanların en yüksek seviyelerine yükseldi.

Piyasa Duyarlılığı ve Manipülasyon: Hassas Bir Denge

Crypto Capo, ayı piyasası rallisi/manipülasyon tezinin doğruluğunu nihai olarak piyasanın belirleyeceğini iddia ediyor. Net bir bakış açısı ortaya koyan analist, bu tezin tutması halinde birkaç gün ya da hafta içinde tam bir geri çekilmenin hızlı bir şekilde ortaya çıkabileceğini öne sürüyor. Bu belirsizliğe atıfta bulunan Crypto Capo, şimdilik beklemeyi tercih ediyor.

btc bitcoin capo cointurk

Capo, 30 bin-31 bin dolar seviyesini, tarihsel önemiyle desteklenen potansiyel bir destek bölgesi olarak tanımlıyor. Destek ve direnç dönüşüm noktasını vurgulayan Crypto Capo, bu seviyeye ulaşılması halinde kısa vadeli bir sıçrama bekliyor.

Bununla birlikte, 35 bin doların altına doğru bir kırılmanın yaşanması durumunda bu durumun düşüş eğilimlerini teyit edeceğini ve muhtemelen Bitcoin’in 30 bin doların altına düşmesine yol açacağını ifade ediyor.

Capo’ya göre eğer bu gerçekleşirse, 25 bin dolarlık destek, birden fazla test ve bir trend kırılması nedeniyle sorgulanacak. Bitcoin’de 12 bin dolarlık hedef için potansiyel bir rota olarak görülecek.

Crypto Capo Yeni Pozisyon Almıyor

Mevcut belirsizlikler göz önüne alındığında Crypto Capo, ek teyitler ortaya çıkana kadar yeni pozisyonlar açmaktan kaçınıyor. Analistin ihtiyatlı yaklaşımı, gelişen koşullar ve duyarlılıktaki potansiyel değişimler arasında piyasada dikkatli bir şekilde gezinmenin önemini yansıtmakta.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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