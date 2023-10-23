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Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) Güncel Tahminler ve Orta Vadeli Hedefleri

Özet

  • Bitcoin fiyatı haftalık kapanışa hazırlanıyor.
  • ETH alıcıları yükseliş için daha fazla onay bekliyor.
  • Bitcoin fiyatı 30.000 dolar sınırında.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
01:00
23 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Haftalık kapanışa çok bir zaman kalmadı ve Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 30.000 dolar eşiğinde alıcı buluyor. Altcoinlerin önümüzdeki hafta itibariyle daha fazla artış yaşayabilmesi için fiyatın aylık kapanışın 30.000 dolar üzerinde olması önemli. Peki kritik fiyat bölgeleri nereler? Yatırımcılar nelere dikkat etmeli?

Bitcoin (BTC) Yorumu

Önümüzdeki 5 gün boyunca kripto para piyasalarını önemli ölçüde etkileyecek birçok gelişme göreceğiz. Fed’in kişisel tüketim giderleri verisini yakından izlediğini biliyoruz ve bu veride sürpriz artış işleri tersine çevirebilir. Ancak şimdilik BTC boğalar pek yarını umursuyor gibi görünmüyor.

BlackRock CEO’su BTC maksimalistlerini aratmayan açıklamalar yaptı. Elon Musk’ın BTC paylaşımlarının fiyat üzerinde etkisini düşünürsek Fink tarafından kurulan cümleler pek istenen sonucu vermedi diyebiliriz. Dünyanın en büyük varlık yöneticisinin CEO’su kriptoya akın olacak imasında bulunuyor ve BTC halen 30.000 dolarda oyalanıyor. Bunun sebebi elbette makro cephedeki tarihte eşine az rastlanır belirsizlik.

Fiyata dönecek olursa 30.650 ile 30.850 dolar arasında kapanışlar BTC için artık çift haneli artış serilerinin başlayabileceği anlamına gelebilir. Haftalık grafikte 28.400 eşiğinin üzerindeki kapanışlar son derece olumlu.

Fiyat eğer 30.650 dolardaki bölgeyi de geri alırsa 31.800 ve 36.299 dolar aralığında yeni bir zirve yapabilir. Sonraki hedeflerse 42.612 ve 48.967 dolar olacak. 2020 ile 2021 dönemini yaşayan yatırımcılar için bu çok zor bir ihtimal değil.

Ethereum (ETH) Yorum

En zorlu ayı piyasasının sonunda olabiliriz. Hacimler devasa ölçekte düştü, ağ faaliyetleri de zayıfladı. Bu durum PoS geçişiyle ETH için daha kötü bir gelişme çünkü yakılan coin miktarı da azalıyor. ETH dolaşım arzı tekrar artmaya başladı.

Altcoin kralı çok sakin ve 1.700 dolar eşiğini aşmak için mücadele ediyor. Eğer BTC fiyatındaki artış sürerse onun da 1.833 ve 2.165 dolar arasında yeni bir zirve yapması gerekecek. Eğer bunu başarabilirse 2.363 ve 2.500 dolar seviyeleri hedeflenebilir. Tersi senaryoda 1.436 dolar ve altında dipler görebiliriz. Ancak analistlerin çoğu bugünlerde böylesine büyük kayıplar tahmin etmiyor.

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