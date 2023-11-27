Bitcoin (BTC) ve Altcoinlerde Hareketlilik! Kripto Paralarda Neler Oluyor?

Kripto para piyasalarının önde gelen analisti, daha yüksek birikime sahip yatırımcıların aynı anda Ethereum (ETH) ve Ripple’ı (XRP) stoklamasıyla son haftalarda kripto para borsalarından 1 milyar dolara yakın Bitcoin (BTC) çekildiğini açıkladı. İşte detaylar!

Bitcoin’de Devasa Transfer

Popüler kripto para analisti Ali Martinez sosyal medya platformu X’te piyasa katılımcılarının son iki haftadır kripto para borsalarından büyük miktarlarda BTC çektiğini öne sürdü. Kıdemli analist açıklamalarında şunları söyledi:

Son iki hafta içinde bilinen kripto para borsa cüzdanlarından yaklaşık 1 milyar dolar değerinde yaklaşık 25.000 BTC çekildi!

Lider kripto para birimi Bitcoin yazı kaleme alındığında son 24 saat içerisinde %1,5 oranında bir düşüşle 37.215 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ali Martinez kripto para balinalarının önde gelen akıllı sözleşme platformu Ethereum’a daha fazla ilgi gösterdiğini belirtti. Analiste göre dokuz aydan beri ilk kez, yüksek net değerli trader’lar ETH biriktiriyor ve bu da yaklaşan olası bir yükselişin sinyalini veriyor. Analist konu hakkındaki açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Dokuz aydan beri ilk kez balinalar art arda dokuz gün boyunca istikrarlı bir ETH biriktirme çılgınlığı yaşıyor. Artan satın alma baskısı, ETH’nin yükseliş fiyat hareketi için güçlü bir sinyal olabilir.

Analistten Ripple Açıklaması

Bununla birlikte analist daha sonra popüler altcoin Ripple’ı ele alan Ali Martinez, kripto para balinalarının geçtiğimiz hafta milyonlarca dolar değerinde altcoin satın aldığını açıkladı. Uzman isim açıklamalarında son olarak şunları söyledi:

Zincir içi veriler XRP balinalarının geçen hafta yaklaşık 11 milyon XRP satın aldığını gösteriyor. Bu durumda yaklaşık 6,82 milyon dolar değerinde!

Sonuç olarak yüksek birikime sahip yatırımcılar, son iki haftada Ethereum ve Ripple biriktirerek kripto borsalardan yaklaşık 1 milyar dolar değerinde Bitcoin çekti. Ethereum balinaları dokuz ay sonra ETH birikimine başladı, Ripple balinaları ise geçen hafta 11 milyon XRP satın aldı.

Ethereum yazı kaleme alındığında 2.047 dolar seviyesinden işlem görüyor, XRP ise 0,612 dolardan işlem görüyor.