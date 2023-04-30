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Bitcoin (BTC) Neden Yükseliyor? Son Dakika Gelişmesiyle 29.850 Dolar!

Bitcoin fiyatı dar aralıktan sıçradı ve yazı hazırlandığı sırada 30.000 doları aşmak üzere. Peki sırada ne var?
18:23
30 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 29.850 dolardan alıcı buluyor. Peki ama neden? Bu yükselişin arkasında son sızıntı olabilir. Bitcoin önümüzdeki dakikalarda 30.000 doları görebilir. Peki ünlü piyasaya uzmanı ne düşünüyor? Sırada ne var?

Bitcoin Neden Yükseliyor?

Yaklaşık 6 dakika önce gelen son dakika haberiyle Bitcoin fiyatı yükselişe geçti. FOX Business’dan Charles Gasparino iflas eden First Republic Bank’ın açık artırmasını PNC Bank’ın kazandığını duyurdu. Banka kurtarmalarıyla alakalı haberler Mart ayında da Bitcoin fiyatının hızlı yükselişine neden olmuştu. Bankacılık krizi Fed’in beklenen anlamda parasal genişlemeye gitmesine neden olmadı. Üstelik daha fazla bankanın iflası daha büyük riskleri de beraberinde getiriyordu.

Charles tarafından yapılan açıklamanın ardından yükselişe geçen Bitcoin fiyatı 29.865 dolara kadar tırmandı. Ancak altcoinlerde şimdilik bir talep yok ve yatırımcılar son yükselişin 4 saatlik grafikte bir iğne olarak kalıp kalmayacağını merak ediyor.

Bitcoin Uzman Yorumu

Popüler kripto analisti Michael Poppe bugün diğer birçok uzman gibi yaklaşan faiz kararına işaret etti. Nisan ayı boyunca bu toplantıda faiz tavanı ilanı veya imasının büyük bir fiyat katalizörü olabileceğinden bahsetmiştik. Poppe de böyle düşünüyor. Çok büyük ihtimalle 25bp faiz artışı yapılacak ve sonrasında Powell’ın açıklamaları hayati öneme sahip olacak. Poppe birkaç dakika önce şunları söyledi;

“Piyasalardaki beklenti bu Çarşamba %84 ihtimalle 25bp artış yapılacağı yönünde. Benim tahminim de bu yönde. Ancak, önünüzde ne olduğuna odaklanın. Powell potansiyel bir duraklamaya işaret ederse, Bitcoin‘deki long pozisyonlarınızı güçlendirmek için işaretinizdir, çünkü yükselmeye devam edecektir.”

Burada iki önemli detay var.

  • Powell faiz tavanına ulaşmadan duraklama olmayacak anca tavana ulaştığımızda duracağız diyecek. Yani tavan iması artık kesin biçimde faiz artışlarının bittiğini gösterecek.
  • Kredi sıkılaşması sürpriz oldu ve Mart ayından itibaren Fed bunu piyasaya etkisini izliyor. Daha zor ulaşılan kredi, Fed’in faiz artırımına eş bir olaydır. O halde Fed ima edilen 5,75 seviyesinden önce tavan ilan edebilir.

Bitcoin fiyatının aylık kapanışa hazırlandığını düşünürsek bu beklenti bize 30.000 dolar üstüne doğru bir hareketin yakında veya şu an başlamış olabileceğini söylüyor. Fakat kripto paralar sürprizlerle doludur, yatırımcıların kendi araştırmalarını yaparak yine kendi stratejilerini uygulamaları menfaatlerinedir.

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