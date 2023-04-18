Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


Bitcoin (BTC) Neden Yükseliyor? BTC Roketleri Alevlendi! Hedef Ne?

Bitcoin (BTC) neden yükseliyor? Kripto para piyasalarındaki yükseliş ivmesinin sebebi ne? Ralli hızlanacak mı? İşte ayrıntılar!
15:23
18 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin’in (BTC) fiyat artışlarına bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz günlerde yükselişe başlayan BTC son bir kaç dakika içerisinde ciddi bir ivme yakaladı. Yükseliş hareketinin sebebi ne? Bitcoin neden yükseliyor?

Bitcoin Yükselişi!

Kripto para piyasaları adına 2022 yılı her ne kadar kötü geçtiyse 2023 yılı ilk dört ay içerisinde kayıpların önemli bir kısmını sildi. Lider kripto para birimi olan Bitcoin 20.000 dolar seviyelerinden yakaladığı yükseliş ivmesi kripto para birimini 30.000 dolarlık önemli bir seviyeyi geride bırakmasına neden oldu. Peki Bitcoin neden yükseliyor? Küresel piyasalarda yaşanan ekonomik problemler kripto paraların hareketlenmesine neden oldu.

Geçtiğimiz aylarda kripto para piyasalarının ve küresel piyasalarda önemli bir yere sahip olan Silicon Valley Bank’ın yaşadığı likidite probleminin ardından Amerika Birleşik Devletleri’nde oluşan bankacılık krizi piyasa değerine göre lider kripto para biriminin yükselişe geçmesine neden oldu. Yatırımcıların uzun süredir uğradıkları kayıpları kazanma hedefi nedeniyle kripto para piyasalarına oluşan ilgi Bitcoin ve altcoinlerin yükseliş ivmesine neden oldu. Ayrıca önde gelen akıllı sözleşme platformu olan Ethereum (ETH) uzun süredir beklenen Shangai yükseltmesini başarılı bir şekilde tamamlamasıyla piyasalardaki güven ortamı önemli bir destek kazandı. Ayrıca uzmanlara göre kripto para biriminin yükselişinde ABD verileri ve Federal Rezerv’in yapmış olduğu açıklamaların önemli bir unsur olduğu belirtiliyor.

Ethereum’da Son Durum!

Ethereum başarılı yükseltmesi sonrasında yatırımcıların kripto para birimine yoğun ilgisi 2022 yılından beri psikolojik bir seviye olarak görülen 2.000 doların aşılmasına neden oldu. Ayrıca Shangai ile stake edilen token’ların piyasaya sürülmesi nedeniyle yükseltme etrafında oluşan tartışmalı ortam kripto para biriminin 2.000 doları aşmasıyla geride kaldı. Yazı kaleme alındığında lider akıllı sözleşme platformu son kazanımlarıyla 2.117 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
Kripto Markette Son Durum! Bitcoin’in Ve Altcoin’ler Nasıl Hareket Ediyor?
Kripto Markette Son Durum! Bitcoin’in Ve Altcoin’ler Nasıl Hareket Ediyor?
Altın, Gümüş, Bitcoin Al Diyen Uzmandan Kritik Açıklama: “Devam Edecek!”
Altın, Gümüş, Bitcoin Al Diyen Uzmandan Kritik Açıklama: “Devam Edecek!”
Ayı Sezonu Bitti Mi? Dev Kripto Araştırma Şirketi Açıkladı!
Ayı Sezonu Bitti Mi? Dev Kripto Araştırma Şirketi Açıkladı!
Uyanın Geldik! Bloomberg Kıdemli Analistinin Altın ve Kripto Paralarla İlgili Güncel Yorumu!
Uyanın Geldik! Bloomberg Kıdemli Analistinin Altın ve Kripto Paralarla İlgili Güncel Yorumu!
Net Soru Net Cevap! Bitcoin (BTC) Yükselişi Bitti Mi? Sırada Altcoinler Mi Var?
Net Soru Net Cevap! Bitcoin (BTC) Yükselişi Bitti Mi? Sırada Altcoinler Mi Var?
Çin’de Kripto Paraya O Yön Vermişti Ve Son Sözünü Söyledi: Bitcoin Sonunda Bunu Başardı!
Çin’de Kripto Paraya O Yön Vermişti Ve Son Sözünü Söyledi: Bitcoin Sonunda Bunu Başardı!
En Büyük Kripto Boğa Sinyallerinden Biri Olabilir! 345 Milyon Dolar!
En Büyük Kripto Boğa Sinyallerinden Biri Olabilir! 345 Milyon Dolar!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Kemerlerinizi Bağlayın! Dogecoin’in Yükselmesi İçin 3 Neden Açıklandı! Grafikler Ne Söylüyor?
Binance Bile Fiyatını Düşüremedi! Battı Bitti Denildi Mücadelesi Devam Ediyor! İşte Altcoin’in Son Durumu!
Bitcoin’de Hareket Başladı! 31.000 Dolar Yolu Açıldı Mı? Bakın Grafikler Ne Söylüyor!
8.8 Milyar Dolarlık Dev Para Girişi Altcoin’i Uçurmuştu! Fiyatı Tekrar 1 Dolar Olacak Mı?
Önümüzdeki Saatlere Dikkat! AVAX, SOL, ETH ve XRP Coin Yorum!
Güncel NFT Haberleri
Kriptodaki Dev Fırsat! Eski Goldman Sachs Yöneticisi Açıkladı!
Yatırımda Fırsat Kollayanlar Dikkat! Uzman İsimden Bu Altcoin İçin “Mega Trend” Uyarısı!
Web3 ve NFT’nin Geleceği! Yeni İnternet Anlatısında İlginç Tezat!
Blur Token Çakılacak Mı? İkili Arasındaki Rekabet Kızışıyor! NFT Altcoini İçin Kritik Gelişme!
Hafta Başında Lansmanı Yapılan OpenSea Pro’ya Büyük İlgi! Nefesi Blur’un Ensesinde!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sonuç Olumlu! Bu Kripto Paralar İçin Korkulan Olmadı!
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023