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Lider kripto para birimi Bitcoin’in (BTC) fiyat artışlarına bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz günlerde yükselişe başlayan BTC son bir kaç dakika içerisinde ciddi bir ivme yakaladı. Yükseliş hareketinin sebebi ne? Bitcoin neden yükseliyor?

Bitcoin Yükselişi!

Kripto para piyasaları adına 2022 yılı her ne kadar kötü geçtiyse 2023 yılı ilk dört ay içerisinde kayıpların önemli bir kısmını sildi. Lider kripto para birimi olan Bitcoin 20.000 dolar seviyelerinden yakaladığı yükseliş ivmesi kripto para birimini 30.000 dolarlık önemli bir seviyeyi geride bırakmasına neden oldu. Peki Bitcoin neden yükseliyor? Küresel piyasalarda yaşanan ekonomik problemler kripto paraların hareketlenmesine neden oldu.

Geçtiğimiz aylarda kripto para piyasalarının ve küresel piyasalarda önemli bir yere sahip olan Silicon Valley Bank’ın yaşadığı likidite probleminin ardından Amerika Birleşik Devletleri’nde oluşan bankacılık krizi piyasa değerine göre lider kripto para biriminin yükselişe geçmesine neden oldu. Yatırımcıların uzun süredir uğradıkları kayıpları kazanma hedefi nedeniyle kripto para piyasalarına oluşan ilgi Bitcoin ve altcoinlerin yükseliş ivmesine neden oldu. Ayrıca önde gelen akıllı sözleşme platformu olan Ethereum (ETH) uzun süredir beklenen Shangai yükseltmesini başarılı bir şekilde tamamlamasıyla piyasalardaki güven ortamı önemli bir destek kazandı. Ayrıca uzmanlara göre kripto para biriminin yükselişinde ABD verileri ve Federal Rezerv’in yapmış olduğu açıklamaların önemli bir unsur olduğu belirtiliyor.

Ethereum’da Son Durum!

Ethereum başarılı yükseltmesi sonrasında yatırımcıların kripto para birimine yoğun ilgisi 2022 yılından beri psikolojik bir seviye olarak görülen 2.000 doların aşılmasına neden oldu. Ayrıca Shangai ile stake edilen token’ların piyasaya sürülmesi nedeniyle yükseltme etrafında oluşan tartışmalı ortam kripto para biriminin 2.000 doları aşmasıyla geride kaldı. Yazı kaleme alındığında lider akıllı sözleşme platformu son kazanımlarıyla 2.117 dolar seviyesinden işlem görüyor.