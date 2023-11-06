Bitcoin (BTC) Ne Zaman 40.000 Dolar Olur? Altcoinlerin Beklediği Gelişme

BTC şimdilik 35.000 dolar seviyesinde oyalanıyor ve 40.000 dolar hedefi artık hiç olmadığı kadar yakın. Bu bölge ayı piyasasının artık sona erdiğini teyit edebilecek bir seviye. Yatırımcılar inanmakta güçlük çekse de düştüğü hızda fiyatın 40.000 dolara geri döndüğünü gördüğümüzde artık kabus dolu günlerin bittiği neredeyse kesinleşecek.

Bitcoin Madencileri Satışı Kesti

Ani düşüşler kripto paralarda şaşırtıcı değil. İki yıllık dönemde BTC grafiğindeki ani satışların çoğunlukla madencilerden geldiğini görmüştük. Fiyat yükselişinin önünü birçok kez kesen madencilerin satışları durdurması daha büyük bir ralli için hayati önem arz ediyor.

36.000 dolar sınırına dayanan fiyatın 34.300 dolar bölgesine gevşemesi madenci satışlarıyla tetiklenmişti. Ancak son veriler madencilerin tekrar yükseliş beklentisine girdiğini gösteriyor. Aşağıdaki Madenci Rezervleri grafiği 583 BTC biriktirildiğini gösteriyor.

Diğer taraftan borsalardan net çıkışlar yeni zirvelere ulaşıyor. İki önemli gelişme bi.00ze şok etkisine neden olan direnç satışlarına bir süre mola verilmiş olabileceğini söylüyor. Bu da 40.000 dolara kadar devasa bir direnç olmadığı için bu ay hedefle ulaşabileceğini gösteriyor.

Kripto Para Yükselişi Devam Edecek Mi?

BTC fiyatının yeni zirveler yaptığı ortamda altcoinler de onu izleyecektir. Kral kripto para birimi eğer 40.000 dolar bölgesini geri alır ve bu alanda konsolide olmaya başlarsa son 1 aydaki rallilerden daha güçlülerini altcoinlerde görebiliriz.

IntoTheBlock’tan alınan Aggregate Order Books verilerine göre, boğalar mevcut fiyat aralığında 55.000 BTC satın almak için aktif emir tutuyor. Satışta ise 43.000 BTC var. Baskın olan boğalar desteklerin sağlam kalması için çabalamaya devam edebilir. Bu da en az dirençli yön yukarı olduğu için fiyatı yukarı çekebilir.

40.000 dolara kadar direnç olarak çalışabilecek en önemli bölge 38.612 dolarda bulunuyor. Peki ya tam tersi olursa da fiyat düşmeye başlarsa? Bu senaryoda boğaların 33.900 dolarda bulunan desteği koruyup koruyamaması yönü belirleyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.