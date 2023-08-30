Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), gelen ETF haberi ile resmen hiç beklenmeyen bir yükseliş elde etti ve 28.000 dolara imza attı. Bitcoin (BTC) fiyatı Binance üzerinde ani bir sıçrama ile 28.000 dolar üzerine iğne atsa da tutunma gerçekleştiremedi. Peki Bitcoin dolar karşısındaki bu yükselişini sürdürebilecek mi?

Bitcoin İle İlgili Son Gelişmeler

Bitcoin fiyatının yükselmesini sağlayan dava, aslında tam olarak ETF kabulü anlamına gelmiyor. Mahkeme, SEC’nin Grayscale’in ETF başvurusunu reddetme sebeplerinin gereksiz ve kaprisli olduğuna hükmetti. Bu kapsamda SEC, daha önce her ETF’i reddettiği söz konusu gerekçeleri artık kullanamayacak. Bu da SEC için büyük bir sorun anlamına geliyor.

Bunun en yakın sonuçları ise tam olarak önümüzdeki günlerde ortaya çıkabilir. SEC, önümüzdeki 3 günlük süreçte 7 BTC ETF’i hakkında karar vermek zorunda. Bu ETF’ler arasında BlackRock, Bitwise, VanEck, Wisdomtree, Invesco, Fidelity ve Valkyrie yer alıyor. Tabii ki bunların arasında en çok göze çarpan BlackRock oluyor. Dünyanın en büyük finans şirketlerinden olan BlackRock, başvurusuna hem de bu mahkeme kararından sonra olumlu bir dönüş alabilir.

Bu durum da Bitcoin fiyatı için olumlu gelişmelerin devam edebileceğine işaret ediyor. İlk başta 28.000 dolara iğne atan ancak devamında 27.000 dolar bandına gerileyen BTC, şu an yatay formasyona geçti.

BTC İçin Kritik Tarih

1 Eylül tarihinde Bitwise’ın spot BTC ETF başvurusunun da kaderi belli olacak ve 1 Eylül kesinlikle bu bağlamda çok kritik. BTC fiyatı henüz spot ETF onayı gelmemesine rağmen böyle bir yükseliş yaşadıysa gerçek bir ETF onayı ile işler çok değişebilir.

BTC grafiğine bakıldığında da ilk önemli desteğin 24.800 dolarda olduğu görülüyor. İlk kritik direnç ise tahmin edilebileceği gibi 28.000 dolar seviyesinde. Lider kripto para birimi şu an 28.000 doları test etse de kırılım gerçekleşmedi. BTC’nin bu seviyeyi kırması için 28.000 doların üzerine çıkacak hacim elde etmesi gerekiyor. BTC, son 24 saat içerisinde %30 hacim artışı yaşasa da henüz tam olarak istenen hacme ulaşamadı.