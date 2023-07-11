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Bitcoin (BTC) Fiyatı Artacak Mı? BTC Ne Kadar Olur?

Özet

  • Bitcoin fiyatına yön verebilecek durumlar yatırımcıların kripto paralara ilgisi olabilir.
  • Makroekonomik ortam Bitcoin fiyatında önemli rol oynuyor.
  • Adamant Research'e göre yatırımcılar yıllardır Bitcoin'in en uygun risk/ödül oranı gerçeğine dikkat ediyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
00:03
11 Temmuz 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Satın alınan Bitcoin‘in ağırlıklı ortalama maliyeti yakın zamanda, Bitcoin’e (BTC) tutarlı bir şekilde ortalama dolar maliyetine sahip olan tüm yatırımcıların, ne kadar süredir ellerinde tuttuklarına bakılmaksızın gösteren bir düzeye ulaştı.

Bitcoin Hareketi!

Bu haber ABD doları cinsinden ölçülen Bitcoin fiyatının, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolardan hala %50’nin üzerinde düşmesine rağmen geldi. Yine de, uzaydaki birçok finansal uzman, Bitcoin’in tüm varlığının ve yaklaşık 600 milyar dolarlık piyasa değerinin bir tür şemaya dayandığı fikrine hâlâ bağlı. Diğerleri, şimdiye kadar bilinen en zor para biçiminde tasarrufun mükemmel bir yatırım tezi olduğunu inkar etmeye devam ediyor.

Ayrıca bu tür faktörlere birlikte bakmak, herhangi bir yatırımın yeterli analizini yapmayabilir. Mevcut alternatif stratejiler, aşağıdakiler gibi diğer değişkenlerle birlikte dikkate alınmalıdır: Mevcut makro ortamı nedir ve ileride nasıl değişebilir? Bunun farklı varlık sınıfları ve performansları üzerinde nasıl bir etkisi olabilir? Bir strateji diğerlerine kıyasla hangi risk/ödül oranını sunuyor? Çeşitlendirme, optimize edilmiş bir risk ve getiri profiline yol açabilir mi, yoksa YOLO’ing all-ining daha iyi getiri sağlar mı?

BTC ‘de Boğa Beklentisi!

Bunlar, uzun vadede BTC’de dolar maliyeti ortalamasının alınmasına yönelik iddialar söz konusu olduğunda araştırmaya değer olabilecek potansiyel sorudan sadece birkaçı. Adamant Research’tekiler gibi bazı yatırımcılar, yıllardır Bitcoin’in en uygun risk/ödül oranı gerçeğine dikkat çekiyor:

Bitcoin için uzun vadeli risk ödül oranının şu anda dünyadaki herhangi bir likit yatırımın en uygunu olduğunu iddia ediyoruz. 3.000 ila 6.500 dolar aralığında işlem görmesini bekliyoruz ve ardından yeni bir boğa piyasasının ortaya çıkacağını öngörüyoruz.

Grup, 2015 ve 2011 ayı piyasalarında da benzer açıklamalar yapmıştı. DCA stratejisinin performansını Bitcoin ile kelimenin tam anlamıyla başka bir varlıkla karşılaştırmak söz konusu olduğunda, yapılacak çok az karşılaştırma olabilir.

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