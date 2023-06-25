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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) son 7 gün içerisinde %15 yükseliş yakaladı ve bugün sabah saatlerinde 31.000 dolara iğne attı. BTC/USD paritesinin son haftalarda yaşananlardan sonra yeniden eski formuna dönmesi ve toparlanması kesinlikle önemli bir gelişme olarak görülüyor. Peki BTC olası bir düşüşte hangi destek noktasına tutunabilir? BTC fiyatı için kritik seviyeler neler?

BTC Fiyatı Düşüş mü Yaşayacak?

Bitcoin fiyatı kısa süreliğine 31.000 dolara iğne attı ve bunun aslında 2023 yılı boyunca kritik bir direnç olduğu biliniyor. Yıl içerisinde yaklaşık %85 değer kazanan BTC, burada büyük bir belirsizliğe sahip. Genel olarak piyasa da belirsizliğe sahip ve makro ekonomik faktörler BTC’yi büyük oranda etkiliyor. Peki bu faktörler BTC aleyhine döndüğünde hangi destek önemli ve nereden alım fırsatları gözlenmeli?

Önde gelen kripto para analisti Michael van de Poppe, konu hakkında önemli bir gönderi paylaştı. 24 Haziran tarihinde bir tweet atan Poppe, olası bir düzeltmede 28.500 dolar seviyesinden alım yapacağını ifade etti. Poppe, çizdiği grafikte aslında bunun önemli bir destek olduğunu ortaya koydu ve kendisi de buradan alım yapacağının altını çizdi.

Peki analist nasıl bu kadar emin olabiliyor ve BTC’nin bu yükselişinin sahte bir boğa rallisi olmadığından emin?

Bu BTC Rallisi Farklı!

Aslında bunun birden çok sebebi olabilir. BTC son haftalarda birçok kurumsal devden iyi haberler aldı. BlackRock ise kesinlikle bu açıdan liderliği ele geçirmiş gibi gözüküyor. BTC, açılan menkul kıymet davalarına ve sektörün sarsılmasına rağmen bu konumunu koruyor ve kurumsal ilgi de bunu artırıyor.

1 günlük teknik analiz verilerine bakıldığında ise BTC’nin şu an alım pozisyonunda olduğu görülüyor.

Kurumsal rallinin tetiklediği bireysel alımlar da şu an genel piyasa durumunu yeşile ve olumluya çevirdi. Lider kripto para birimi için olası bir çekilme, daha güçlü alım baskısı yaratabilir. BTC fiyatı 28.500 dolara kadar çekilirse buradan gelecek dip alım ile yeniden 32.000 dolar seviyesi test edilebilir. Tabii ki bunun için makro ekonomik faktörlerin de BTC lehine ilerlemesi gerekiyor. Bu durum, altcoinler için de yeni bir ralli demek olabilir.