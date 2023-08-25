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  •   Bitcoin’de (BTC) En Son 1’i 2 Yapmıştı! Ünlü İsim Yeni Stratejisini Açıkladı!

Bitcoin’de (BTC) En Son 1’i 2 Yapmıştı! Ünlü İsim Yeni Stratejisini Açıkladı!

Özet

  • Kripto para analisti DonAlt, bir spot Bitcoin ETF'sinin onayı veya ret kararına göre Bitcoin'in gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etti.
  • Analist onay gelirse Bitcoin'in 32 bin ila 35 bin dolar aralığına çıkabileceğini; ret kararı çıkarsa 19 bin dolara düşebileceğini öne sürdü.
  • DonAlt, Bitcoin'in yüksek seviyelere ulaşsa bile kısa vadede bir düzeltme yaşayabileceğini ve yeniden alım fırsatları sunabileceğini belirtti.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
10:41
25 Ağustos 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kasım 2022’nin en düşük seviyesinden Bitcoin (BTC) satın alan ve satın aldığı BTC’leri yılın en yüksek seviyesine satarak yaklaşık yüzde 100 oranında büyük kazanç sağlayan kripto para analisti DonAlt, piyasaya yeniden giriş yapma konusunda aklındaki yeni stratejiyi açıkladı.

Analist Aklındaki Bitcoin Planını Paylaştı

Anonim kripto para analisti DonAlt, TechnicalRoundup YouTube kanalından ABD’de bir spot Bitcoin borsa yatırım fonunun (ETF) potansiyel onayının veya ret kararının bir giriş fırsatı sunacağına dikkat çekti.

Analist, “Eğer bir spot Bitcoin ETF’sine onay çıkarsa son zamanlarda piyasa genelindeki zayıflık göz önüne alındığında 32 bin dolar ile 35 bin dolara gitme şansımız olacaktır. Bu kripto paraya özgü bir zayıflık ve insanlar satmaya çok istekli ancak ETF’ye onay çıkarsa insanlar 32 bin dolar, 34 bin dolar ve 35 bin dolardan tekrar satmaya başlayabilir. Eğer spot Bitcoin ETF’si için ret kararı çıkarsa muhtemelen 20 bin dolar, 19 bin dolara gideceğizdir.” derken şunları ekledi:

Ben bir onaydan daha çok ret kararına odaklanıyorum. Spot Bitcoin ETF’si ret edilirse 19 bin 400 dolardan satın alma yapacağım. Yok ETF’e onay çıkarsa, haber akışının ardından mümkün olan en kısa sürede satın almaya ve 32 bin dolar ile 35 bin dolar aralığında bir noktada satmaya çalışacağım.

En Olumlu Senaryoda Bile Bitcoin’in Geri Çekilmesini Bekliyor

Analiste göre eğer Bitcoin gelecek iyi haberlerle kar alma seviyelerini aşarak yoluna devam edecek olursa muhtemelen düzeltme aşamasına gireceği ve düşüşe geçerek piyasaya yeniden giriş fırsatları sunacağı beklentisiyle şunları söyledi:

Diyelim ki yükseldik ve 35 bin dolara çıktık. Ben bu seviyelerden satın aldığım BTC sattım ve baktım ki düşmeden, geri çekilmeden dikey gidiyor. Bence bir geri çekilmede bu seviyeyi yeniden test edeceğiz ve oradan yeniden satın alma yapabileceğim.

Eğer en büyük kripto para son zamanlarda yaptığı şeyi yapar, iyi haberlerle yükselir ve sonra kimsenin satın almadığını fark edilirse 25 bin dolar ile 32 bin dolar civarındaki aralığa geri dönecek, hatta biraz daha altına düşecektir.

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