Bitcoin (BTC) Cüzdanlarında Hareketlilik! BTC’de Yükseliş Heyecanı!

Lider kripto para birimi olan Bitcoin’de (BTC) bazı cüzdanlar son zamanlarda BTC’nin 40.000 dolar fiyat aralığına doğru hareketiyle aynı zamana denk gelen birikimlerini artırdı ve önemli tartışmalara yol açtı.

Bitcoin Cüzdanlarında Artış

1.000 veya daha fazla Bitcoin bulunduran hesaplar ele alındığında, son birkaç hafta içinde önemli bir artış olduğu ortaya çıktı. Glassnode grafiğine ilişkin analizi, sürekli bir birikim eğilimi gösterdi ve bir yıldan uzun bir sürenin en yüksek noktasına ulaştı. Yazı kaleme alındığında bu cüzdanların sayısı 8,5 milyonun üzerindeydi. Grafiğin trend çizgisi de daha fazla fiyat artışına işaret ediyor. Ayrıca IntoTheBlock’tan gelen veriler, bu cüzdanların biriktirdiği BTC hacminde bir artış olduğunu gösterdi.

Bitcoin ağındaki yeni adreslerin sayısında da son haftalarda dalgalanmalar yaşandı. Ancak Glassnode’un verilerine göre son 24 saatte gözle görülür bir artış yaşandı. Rakamların analizi yaklaşık 447.000’den 557.000 civarına bir artış olduğunu gösterdi. Bu yeni adreslerin spesifik cüzdan kategorileri belirsizliğini korurken, bu artış ağdaki güçlü büyümeyi yansıtıyordu.

Yeni adreslerin genişlemesi ve 1.000 veya daha fazla Bitcoin tutan cüzdanlardaki artış, Bitcoin ağında kayda değer bir büyüme anlamına gelebilir. Üstelik toplam holder sayısında da son haftalarda önemli bir artış yaşandı. Santiment’in grafik analizine göre aybaşından bugüne 100.000’in üzerinde holder artışı yaşandı.

1 Aralık itibarıyla holder’ların sayısı 50,9 milyon civarındaydı ve yazı kaleme alındığında 51 milyonu aştı. Toplam holder sayısındaki bu artış, Sosyal hakimiyette kayda değer bir değişime neden oldu. Santiment’in sosyal hakimiyet tablosuna ilişkin analizi, son 24 saatte neredeyse %32’ye ulaşan bir artış ortaya çıkardı.

Bitcoin’de Yükseliş Eğilimi

Bu durum son 24 saat içinde Bitcoin’in kripto para birimi tartışmalarının yaklaşık %32’sine hakim olduğunu gösterdi. Büyüyen ölçümler toplu olarak bir yükseliş eğiliminin ortaya çıktığını gösteriyordu. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan günlük zaman dilimi grafiğine ilişkin analiz, olumlu eğilimlerin ardındaki temel etkenlere ilişkin ek bilgiler sağladı. Grafik, son birkaç gün içinde Bitcoin fiyatında kayda değer bir yükseliş eğilimi ortaya koydu.

Yazı kaleme alındığında %3,9 oranından fazla artış göstererek 41.000 doların üzerinde bir işlem değerine ulaştı. Bu fiyat seviyesine bir yıldan fazla bir süredir tanık olunmadı ve bu durum, son zamanların en yükseliş trendlerinden birine işaret edebilir. Ayrıca devam eden yükseliş trendi, BTC’nin son dört gün içinde yaklaşık %9 oranında değer kazandığını gösteriyor.