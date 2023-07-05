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Geçtiğimiz dönemlerde analistlerin birçoğu Bitcoin’in (BTC) döngü zirvelerini ve diplerini çok az doğrulukla veya hiç doğruluk olmadan doğru bir şekilde tahmin etmeye çalıştı. PlanB’nin stoktan akışa modeli (S2F), belki de oldukça duyurulan bir stratejinin klasik örneklerinden biridir.

BTC Analizleri!

PlanB’nin S2F modeli, 2021’de pazar zirvesini doğru bir şekilde tahmin edemedi. Ancak stoktan akışa modelin daha doğru bir versiyonu olabilir mi? CryptoQuant analisti Gigi Sulivan kısa süre önce Bitcoin için bir S2F analizi yaptı. Bir sonraki Bitcoin yarılanmasından önce, sırasında ve sonrasında neler bekleyeceğiniz konusunda biraz netlik sağlayabilir.

Gigi Sulivan’ın analizine göre, BTC’nin S2F tablosu her halving sırasında bir artış kaydediyor. Tarihsel olarak, her yarılanmadan sonra yeni bir zirveye yol açan ve ardından bir ayı piyasasına yol açan bir boğa koşusu gerçekleşti.

Bir sonraki Bitcoin yarılanmasının Mayıs 2024’te gerçekleşmesi planlanıyor. Önceki yarılanma olaylarında gözlemlenenlere benzer özellikleri sürdürmesi durumunda kartlarda bir boğa koşusu olabilir. Sulivan’ın analizi, Bitcoin’in dördüncü halving’in yükseliş döngüsü sırasında 160.288 dolar ile 206.824 dolar arasında zirve yapacağını tahmin ediyor. Ayrıca önceki iki yarılanma sırasındaki S2F tahminleri, gerçek zirvelerden önemli ölçüde daha düşüktü.

Uzmanlara göre bu durum Bitcoin’in bir sonraki yükseliş döngüsü sırasında 260.000 doların oldukça üzerine çıkabileceği anlamına gelebilir. Ancak bir sonraki döngü için öngörülen fiyat gerçekten ulaşılabilir mi? Bazı geçmiş tahminler, Bitcoin’in gelecekteki fiyatına ilişkin çok daha yüksek beklentilere sahip. Örneğin bazıları Bitcoin’in gelecekte 1 milyon doların üzerinde bir değere sahip olabileceğine inanıyor. Bu, S2F analizine dayanan tahminin, özellikle yakın vadede biraz daha ulaşılabilir olduğu anlamına gelebilir.

BTC ETF Başvuruları!

Bitcoin, tahmin edilen fiyatlara ulaşmak için çok fazla likiditeye ihtiyaç duyacak. Ancak, bu tahmin bazı ilginç piyasa gözlemleriyle uyumluydu. Örneğin, BTC’ye yönelik kurumsal talep son birkaç ayda önemli ölçüde toparlandı. Ek olarak, birden fazla Bitcoin ETF’si yazı kaleme alındığında onaylanmayı bekliyordu. Gelecek yıl halvinge giden aylarda BTC’nin yükselişini hızlandırabilirler.

Bitcoin yatırımcılarının bu tahminleri not alması gerekirken, bunların spekülatif olduğunu da not etmek önemlidir. Bu, fiyatların bu seviyelere yükseleceğini garanti etmedikleri anlamına gelebilir. Piyasanın oldukça öngörülemez olduğu biliniyor ve bu nedenle işlerin beklendiği gibi çıkmayabileceği önemli bir olasılık var. Öte yandan, tahmin edilen seviyelerin üzerinde bir ralli de mümkün olabilir.