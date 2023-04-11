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Bitcoin (BTC), 30.000 Dolar Seviyelerine Yaklaştı: Kripto Para Piyasasında Neler Oluyor?

Bitcoin (BTC), gece saatlerinde kaydettiği değer artışları ile birlikte 30.000 dolar seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Piyasa, BTC'deki bu artışın ardından yeniden hareketlendi.
02:02
11 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), gece saatlerinde kaydetmeye başladığı değer artışları ile birlikte 30.000 dolar seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Kripto para piyasası, Bitcoin’in son ayların en yüksek fiyat seviyesine ulaşmasının ardından gece saatlerinde yeniden hareketlendi. Kripto para endüstrisinin toplam piyasa değeri, CMC (CoinMarketCap) verilerine göre 1,22 trilyon dolar seviyelerine ulaşırken kripto piyasasının toplam işlem hacmi ise 40 milyar doları aştı.

Bitcoin, 30.000 Dolara Yaklaştı

Dün akşam saatlerinden bu yana yeniden yükselişe geçen Bitcoin, gece saatlerinde de değer artışlarına hız kazandırarak 29.700 dolar seviyelerini aştı ve 2022 yılının Haziran ayından bu yana kaydedilen en yüksek fiyat seviyesine ulaştı. Kripto para piyasası, Bitcoin’in 30.000 dolar seviyelerine yaklaşması ile birlikte yeniden hareketlendi. Kripto para piyasasının toplam değeri, CMC verilerine göre 1,22 trilyon dolar seviyelerine ulaşırken kripto para piyasasındaki toplam işlem hacmi ise 40 milyar doları aştı. Ayrıca lider kripto para birimi Bitcoin’in işlem hacminde de %60’a yakın bir artış kaydedildi. BTC’deki yükselişlerin etkisiyle kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, yeniden yükselişe geçti.

Kripto Para Piyasası Yeniden Hareketlendi

Ethereum (ETH) da lider kripto para birimi Bitcoin’deki yükselişlerin etkisiyle değer artışlarına hız kazandırdı ve 1900 dolar seviyelerini aştı. Kaydedilen yükselişlerin ardından BNB 315 dolar seviyelerinden, XRP 0,51 dolar seviyelerinden, ADA 0,39 dolar seviyelerinden, DOGE 0,084 dolar seviyelerinden, MATIC 1,12 dolar seviyelerinden ve SOL ise 20,9 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto para piyasası, nispeten volatilitesi düşük bir seyir izlerken lider kripto para birimi Bitcoin’in gece saatlerinde yeniden yükselişe geçerek 30.000 dolar seviyelerine yaklaşması, piyasanın yeniden hareketlenmesine neden oldu. Piyasadaki volatilite, önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 100 milyon dolarlık short ve long pozisyon tasfiye olmuş durumda.

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