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Bitcoin Boğası Son Hamlesini Yaptı! Yoksa Kripto Paralar Yükselecek Mi?

En büyük Bitcoin boğalarından biri varlıklarını artırıyor. Devam eden dava artan risk iştahının sebebi olabilir.
17:00
8 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

2020 yılında da bazı isimlerin ısrarla kripto paralara inancını ifade etmesi onlara güzel kazançlar getirdi. Bugün o isimlerden birinin en büyük Bitcoin boğalarından Cathie Wood’un iddialı hamlelerini görmeye devam ediyoruz. Risk piyasalarına dair belirsizlik artarken ve herkesin iştahı kaçmışken o ısrarla alım yönlü pozisyonlarını sürdürüyor. Peki son hamlesi neydi? Neden yükseliş bekliyor?

Bitcoin Boğası

Cathie Wood’un yatırım şirketi Ark Invest sadece bu yıl 700 bin Coinbase hissesi aldı. Bitcoin borsası Coinbase, son fiyat düşüşü boyunca ARK Invest için sağlam bir yatırım seçeneği olarak kaldı. Son veriler, büyük bir Coinbase ortağı olan Silvergate bankasına ilişkin iflas endişelerine rağmen ARK’ın COIN hisselerini satın almaya devam ettiğini gösteriyor.

ARK ETF, Coinbase hisselerini artırmaya devam ediyor ARK, kripto alanına korkusuz yaklaşımının son gösterisinde, 7 Mart’ta Coinbase’in 47.568 hissesini daha satın aldı. Bu hisseler ayın başında ARK’ın ARKK borsa yatırım fonunda (ETF) halihazırda bulunan yaklaşık 6 milyon hisseye katıldı ve haftanın üçüncü alımı oldu.

ARK, 27 Şubat’ta yayınlanan haftalık bülteninin son baskısında, Coinbase’in Ethereum Layer-2 ağı Base’i duyurmasından duyduğu heyecanı dile getirerek yükseliş görünümünü teyit etmişti.

Kripto Paralar Son Durum

Bu hafta ayrıca en büyük Bitcoin kurumsal yatırım aracı olan Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) önemli bir kazanım elde etti. Sahibi Grayscale’in GBTC’yi Amerika Birleşik Devletleri’nde bir ETF’ye dönüştürmek ve piyasaya sürmek için uzun süredir devam eden mücadelesinin ortasında, Trust hafta başlarken değerinde mütevazı bir artış gördü. Şu anda bir mahkeme, ABD düzenleyicisi Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) piyasanın ilk Bitcoin spot fiyatı ETF’sinin piyasaya sürülmesini reddetmeye devam etme hakkına sahip olup olmadığına karar vermek üzere. SEC hali hazırda Vadeli Bitcoin ETF onayını verdi ve Spot ETF onayını vermiyor oluşu Grayscale tarafından negatif ayrımcılık olarak tanımlanıyor. Eğer mahkeme de bu yönde karar alırsa yaz aylarında ABD’nin ilk Spot Bitcoin ETF onayının verildiğini görebiliriz.

Vadeli Bitcoin ETF onayı BTC’ye 2021 yılında ATH getirmişti. Spot ETF onayı Bitcoin yatırımının daha güvenli ve yasal hale gelmesiyle kurumsallardan büyük bir talep doğmasına neden olabilir. Fakat şimdilik Bitcoin 22.000 doları tutmakta zorlanıyor ve kısa vadede 20.800 dolara doğru düşüş ihtimali artıyor.

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