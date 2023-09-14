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  •   Bitcoin’in Ayın Geri Kalanında ve Ekim’de Göreceği Seviyeler Belli Oldu! BTC Fiyat Tahmini

Bitcoin’in Ayın Geri Kalanında ve Ekim’de Göreceği Seviyeler Belli Oldu! BTC Fiyat Tahmini

Özet

  • Bitcoin'in (BTC) fiyatındaki volatilite artışın bir sonucu olarak 26 bin dolar seviyesinin üstünde ve altında dalgalanmalar görülüyor.
  • CoinCodex adlı analiz platformunun fiyat tahmin algoritması, BTC'nin 13 Ekim 2023'e kadar 28 bin 435 dolara yükselmesini öngörüyor.
  • Platform, kısa vadede ise 31 Eylül'e kadar 31 bin 139 dolara ulaşmasını bekliyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
11:50
14 Eylül 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Bitcoin‘deki (BTC) volatilite artışıyla fiyatın birkaç kez 26 bin dolar eşiğinin üstünde ve altında işlem gördü. Kripto kralının bu olumsuz performansı, BTC’nin geçtiğimiz ay yüzde 10’un üzerinde değer kaybetmiş olması önemli bir atılım yapmasının önündeki zorlukları gösteriyor. Bununla birlikte Bitcoin’in fiyatı için sağlanan öngörü önümüzdeki haftalarda BTC’nin fiyatında toparlanma olmasını öngörüyor ve bu da çok ihtiyaç duyulan iyimserliğin potansiyel işaretlerini gösteriyor. Özellikle, algoritmik analiz platformu CoinCodex’teki fiyat tahmin algoritması Bitcoin’in 13 Ekim 2023 tarihine kadar 28 bin 435 dolara ulaşacağını gösteriyor. Bu dünyanın en büyük kripto parasının güncel fiyatlardan yaklaşık yüzde 9’luk bir artış yapmasına işaret ediyor.

Bitcoin’de Yükselişe İşaret Eden Fiyat Tahminleri

CoinCodex, 30 günlük fiyat projeksiyonunun yanı sıra, diğer birkaç zaman dilimi için de ilginç fiyat tahminleri sunuyor. Platform, Bitcoin’in 30 Eylül’e kadar 31 bin 139 dolar ile yeni bir tepe seviyeye ulaşacağını ortaya koyuyor. Bu da kısa vadede yaklaşık yüzde 20’lik potansiyel bir yükselişin ihtimal dahilinde olduğunu gösteriyor. Öte yandan platform 31 Ekim 2023 tarihi itibariyle kripto kralının 27 bin 205 dolara gerileyeceğini gösteriyor.

Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde yüzde 1,82 yükselişle 26 bin 343 dolardan işlem görüyor. Son 7 günde yüzde 2,30 yükselen en büyük kripto para son 30 günde yüzde 10,35 değer kaybı ile toplam piyasa değerinden 65 milyar doları sildi. Bu 30 günlük zaman diliminde BTC‘nin fiyatı yalnızca 11 yeşil gün gördü. Negatif performansın bir sonucu olarak Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi 41/100 seviyesinde ‘korku’ sinyali veriyor.

Tecrübeli Analistten Bitcoin İçin 23 Bin Dolar Uyarısı

Tecrübeli anonim kripto para analisti CrypNuevo, Bitcoin’in önümüzdeki günlerde yaşanacak bir short squeeze sonucunda 27 bin dolara kadar çıkacağını öne sürdü. Analiste göre bu çıkışı büyük bir düşüş takip edecek.

CrypNuevo’nun öngörüsüne göre, 27 bin dolara varan ralliyi fiyatı 23 bin dolara kadar çeken büyük bir tasfiye takip edecek. Bu düşüş öngörüsü güncel fiyatlar baz alındığında yüzde 12’nin üzerinde, 27 bin dolar seviyesi baz alındığında ise yüzde 14,5’in üzerinde düşüşe karşılık geliyor.

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