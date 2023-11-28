Bitcoin’de “An Meselesi” Denilen 18 Aylık Yükseliş Beklentisi! Hedef Seviye Herkesi Şaşırtacak!

Kripto para piyasası yeni bir haftaya başlarken Bitcoin (BTC) için işler pek parlak görünmüyor. Yine de merkeziyetsiz finansın (DeFi) amiral gemisi için sadece bir toparlanmaya değil, aynı zamanda önümüzdeki 18 ay boyunca devam edebilecek muhtemel bir yükseliş rallisine işaret eden birkaç formasyon oluşmuş durumda.

Bitcoin’de 220 Bin Dolar Hedefli 18 Aylık Yükseliş Rallisi Beklentisi

Kripto para uzmanı Trader Tardigrade‘in gözlemine göre Bitcoin’in aylık zaman dilimin grafiğinde parabolik SAR göstergesine ek olarak 50 dönemlik Göreceli Hareketli Ortalama‘dan (RMA) ikinci bir destek buldu. Anonim analiste göre bu, 18 aylık uzun bir boğa koşusunun tam da bu ay başlayabileceğine ve Mayıs 2025’te 220 bin dolarla zirve yapacak güçlü bir fiyat rallisine işaret ediyor.

Spesifik olarak parabolik SAR göstergesi, varlığın momentumuna bağlı olarak fiyat çubuklarının üstüne veya altına yerleştirilen bir dizi noktalar bütünüdür. Fiyatın altındaki bir nokta yükseliş, üstündeki bir nokta ise düşüş sinyali sunarken noktaların konumundaki bir değişiklik trendin tersine dönmesinin söz konusu olduğunu göstermektedir.

BTC İçin Öne Çıkan Diğer Yükseliş Sinyalleri

Önde gelen kripto para uzmanlarından PlanB, Bitcoin’in günlük grafiğinde yükselen bir üçgen devam formasyonu oluştuğuna dikkat çekti. Bu, bir yükseliş trendinin sinyalini veren başka bir yükseliş grafiği formasyonu ve yükselen bir alt trend çizgisi ve düz bir üst trend çizgisinden oluşurken, fiyatın konsolide olarak yükselmesini sağlar.

PlanB, Bitcoin’in madencilik zorluğuna (hash rate) dayalı değerinin 26 Kasım’da 35 bin dolara yükseldiğini ve fiyatın bu seviyenin asla altına düşmeyeceği, kritik bir seviyeyi temsil ettiğinin altını çizdi.

Güncel verilerle BTC fiyatı, son 24 saatte yüzde 1,39 yükselişle 37 bin 416 dolardan işlem görüyor. Aynı zaman diliminde en büyük kripto paranın işlem hacminin yüzde 7,59 düşerek 16.73 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu belirtelim.