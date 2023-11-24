BITCOIN (BTC)

Bitcoin, Altın Fiyatlarını Ezebilir! Kripto Para Piyasasının Süper İkilisinden Yüzde 400 Tahmini!

Özet

  • Glassnode'un kurucu ortakları Jan Happel ve Yann Allemann, Bitcoin'in yüzde 400'ün üzerinde bir artış yapabileceğini açıkladı.
  • Kripto para piyasasının süper ikilisinin öngörüsü altın - Bitcoin oranının güçlü bir yükseliş trendine girmiş olmasına dayanıyor.
  • İkiliye göre Altın - Bitcoin oranı 100 seviyesinin üzerinde üç haneli bir değere kadar çıkabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Zincir üstü veri analiz platformu Glassnode’un kurucu ortakları Jan Happel ve Yann Allemann, en büyük kripto para Bitcoin‘de (BTC) yükseliş beklemeye devam ediyorlar. Kripto para sektörünün önde gelen ikilisi BTC’de yüzde 400’ün üzerinde yükseliş beklerken, bir altcoin sezonunun kapıda olabileceğini söylediler.

İçerikler
Bitcoin – Altın Oranını Güçlü Bir Yükseliş Trendi İçindeİkiliye Göre Altcoin Sezonu Kapıda Olabilir

Bitcoin – Altın Oranını Güçlü Bir Yükseliş Trendi İçinde

Önde gelen sosyal medya platformu X’de Negentropic kullanıcı adını birlikte kullanan Glassnode’un kurucu ortakları Jan Happel ve Yann Allemann, altın – Bitcoin oranının “yükselişe geçtiğini” ve şu anda yükseliş trendi içinde hareket ettiğini söyledi.

Happel ve Allemann’ın dikkat çektiği altcoin-Bitcoin oranı şu anda 18,8 seviyesinde ve oran Bitcoin’in altın fiyatına göre değerini göstermektedir. Glassnode’un kurucu ortaklarına göre, altın-Bitcoin oranı üç rakamlı bir seviyeye kadar yükselebilir:

Altın – Bitcoin oranının 100’den daha yüksek seviyelere ulaştığını görebiliriz, bu da bir BTC‘nin bir ons altından 100 kat daha değerli olacağı anlamına gelir. Büyük bir risk hamlesi geliyor olabilir.

Bitcoin bu yazının hazırlandığı sırada 37 bin 487 dolardan işlem görürken, ons altın bin 993 dolar seviyesinde bulunuyor. değerinde. Happel ve Allemann’ın BTC’nin ons altının 100 katı değerinde olacağı öngörüsü gerçekleşecek olursa Bitcoin’in fiyatı 199 bin 300 dolara kadar yükselebilir. Bu da güncel fiyatlarla yaklaşık yüzde 432’lik devasa bir artış oranına karşılık geliyor.

İkiliye Göre Altcoin Sezonu Kapıda Olabilir

Öte yandan Glassnode’un kurucu ortakları altcoin piyasasının genelini de analiz etti. Happel ve Allemann’a göre Bitcoin-altcoin döngü göstergesi 85 seviyesine ulaşmış olması bir altcoin sezonunun kapıda olduğu anlamına geliyor.

Bitcoin-altcoin döngüsü göstergesi, yatırımcıların Bitcoin yerine altcoin’leri tercih edip etmediğini göstermektedir. Gösterge için 50 seviyesinin üzerindeki bir değer, Bitcoin’in altcoin’lerden daha düşük performans gösterdiğini ve piyasanın bir altcoin sezonuna giriyor olabileceğinin sinyali olarak kabul edilmektedir.

You Might Also Like

Kritik Gün Bugün! 6.5 Milyar Dolarlık Bitcoin ve Ethereum’un Kaderi Bugün Belli Oluyor! BTC ve ETH Düşer Mi?

Ünlü CEO’dan Bu Kripto Para İçin 7 Haneli Cesur Tahmin

Para Sel Olup Akabilir! Bitcoin’e Altın, Hisse Senetleri ve Tahvillerden 70 Milyar Dolarlık Giriş İhtimali!

Bir Anlık Dalgınlık 3.1 Milyon Dolarlık Zarara Neden Oldu: Bitcoin Ağında Dikkat Çeken İşlem

Ünlü İsim Kripto Paraları Lanetledi Mi? Bitcoin Yükselecek Dedi Ama O Ne Derse Tersi Oluyor!

Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin
Follow:
KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto para ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
Bir Önceki Yazı Rallinin Temelleri Oluştu! Metrik Bu Altcoin’de Zirve Beklentileri Arttı
Bir Sonraki Yazı Fransız Moda Devi Bu Metaverse Coin İle Ortaklığa Gitti! Fiyat Arttı
Yorum Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Altcoin Analiz: 0,1 Dolar Olacak Mı? Dogecoin (DOGE) Yorumları
Dogecoin (DOGE)
İflasıyla Kripto Para Piyasasını Sarsan Şirkete SEC Engeli!
Kripto Para
Sıcak Gelişme! OKX Haberi Geldi! Bu 2 Yapay Zeka Coin’i Uçtu
Kripto Para
Mina Coin Ralliye Başlıyor Hedef Kaç Dolar? Mina Coin Neden Yükseliyor?
Teknik Analiz
Lost your password?