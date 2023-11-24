Bitcoin, Altın Fiyatlarını Ezebilir! Kripto Para Piyasasının Süper İkilisinden Yüzde 400 Tahmini!

Zincir üstü veri analiz platformu Glassnode’un kurucu ortakları Jan Happel ve Yann Allemann, en büyük kripto para Bitcoin‘de (BTC) yükseliş beklemeye devam ediyorlar. Kripto para sektörünün önde gelen ikilisi BTC’de yüzde 400’ün üzerinde yükseliş beklerken, bir altcoin sezonunun kapıda olabileceğini söylediler.

Bitcoin – Altın Oranını Güçlü Bir Yükseliş Trendi İçinde

Önde gelen sosyal medya platformu X’de Negentropic kullanıcı adını birlikte kullanan Glassnode’un kurucu ortakları Jan Happel ve Yann Allemann, altın – Bitcoin oranının “yükselişe geçtiğini” ve şu anda yükseliş trendi içinde hareket ettiğini söyledi.

Happel ve Allemann’ın dikkat çektiği altcoin-Bitcoin oranı şu anda 18,8 seviyesinde ve oran Bitcoin’in altın fiyatına göre değerini göstermektedir. Glassnode’un kurucu ortaklarına göre, altın-Bitcoin oranı üç rakamlı bir seviyeye kadar yükselebilir:

Altın – Bitcoin oranının 100’den daha yüksek seviyelere ulaştığını görebiliriz, bu da bir BTC‘nin bir ons altından 100 kat daha değerli olacağı anlamına gelir. Büyük bir risk hamlesi geliyor olabilir.

Bitcoin bu yazının hazırlandığı sırada 37 bin 487 dolardan işlem görürken, ons altın bin 993 dolar seviyesinde bulunuyor. değerinde. Happel ve Allemann’ın BTC’nin ons altının 100 katı değerinde olacağı öngörüsü gerçekleşecek olursa Bitcoin’in fiyatı 199 bin 300 dolara kadar yükselebilir. Bu da güncel fiyatlarla yaklaşık yüzde 432’lik devasa bir artış oranına karşılık geliyor.

İkiliye Göre Altcoin Sezonu Kapıda Olabilir

Öte yandan Glassnode’un kurucu ortakları altcoin piyasasının genelini de analiz etti. Happel ve Allemann’a göre Bitcoin-altcoin döngü göstergesi 85 seviyesine ulaşmış olması bir altcoin sezonunun kapıda olduğu anlamına geliyor.

Bitcoin-altcoin döngüsü göstergesi, yatırımcıların Bitcoin yerine altcoin’leri tercih edip etmediğini göstermektedir. Gösterge için 50 seviyesinin üzerindeki bir değer, Bitcoin’in altcoin’lerden daha düşük performans gösterdiğini ve piyasanın bir altcoin sezonuna giriyor olabileceğinin sinyali olarak kabul edilmektedir.