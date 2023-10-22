  Bitcoin Ağı Layer-2 Projesi Lightning Network’te Şok Ayrılık: Ünlü İsmin Gerekçeleri Endişe Veriyor

Blockchain güvenlik araştırmacısı ve geliştiricisi Antoine Riard, Lightning Network’ten ayrılacağını açıkladı. Riard, bu kararına güvenlik soruları ve Bitcoin ekosistemine yönelik temel zorlukları gerekçe gösterdi. Linux Vakfı tarafından paylaşılan bir başlığa göre Riard, Bitcoin topluluğunun zor bir ikilemle karşı karşıya olduğuna inanıyor. Uzman isme göre yeni bir saldırı yöntemi Lightning Network’ü tehlikeli bir konuma sokuyor.

Lightning Network Nedir?

Lightning Network, Bitcoin blockchain ağı üzerine inşa edilen bir Layer-2 çözüm projesi. Zincir dışı ve eşler arası işlemlere olanak sağlayarak Bitcoin ağ işlemlerinin ölçeklenebilirliğini ve verimliliğini arttırmak için tasarlandı.

Lightning Network aracılığıyla kullanıcılar ödeme kanalları açabilir, zincir dışında birden fazla işlem gerçekleştirebilir ve işlem sonuçlarını Bitcoin blockchain ağı üzerinde hesaplayabilir. Ancak proje son zamanlarda “değiştirme döngüsü” adı verilen bir saldırı yöntemi ile hedef alınıyor. Bu yöntemi saldırganların bireysel mempool’lar arasındaki tutarsızlıklardan yararlanarak bir kanal katılımcısından fon çalmasına olanak tanıyor:

“Bence bu yeni değişim döngüsü saldırıları sınıfı Lightning Network’ü çok tehlikeli bir konuma sokuyor; burada yalnızca temel katmanda sürdürülebilir bir düzeltme yapılabilir. Örneğin tüm görülen işlemlerin bellek yoğun bir geçmişi veya bazı fikir birliği yükseltmeleri eklenebilir. Konuşlandırılmış hafifletmeler basit saldırılar karşısında bir değer taşıyor ancak açıklamada da söylendiği gibi gelişmiş saldırganları durdurduklarını sanmıyorum.”

Lightning Network’ü Bekleyen Tehlikeler Neler?

Riard ayrıca yeni saldırı türünü ele almanın temel Bitcoin ağında değişiklikler gerektirebileceğini de belirtti:

“Bu tür değişiklikler tam veri işleme gereksinimlerini veya merkezi olmayan Bitcoin ekosisteminin güvenlik mimarisini bütünlüğü içinde değiştirdiğimiz için bir bütün olarak topluluğun en üst düzeyde şeffaflığını ve katılımını gerektiren değişikliklerdir.”

Lightning Network geliştiricileri, ağın karmaşıklığı ve kullanıcı deneyimine getirilen öneriler ile ilgili eleştiriler de dahil olmak üzere birçok zorlukla savaş veriyor. DefiLlama’nın verilerine göre 2018’deki başlangıçtan bu yana Layer-2 ağı popülerlik kazandı ve şimdiye kadar toplam değeri 159,5 milyon dolara ulaştı. Ancak bu rakam Bitcoin’in 587 milyar dolarlık piyasa değeri ile karşılaştığında çok mütevazı kalıyor.