f Bitcoin Ağı Layer-2 Projesi Lightning Network’te Şok Ayrılık: Ünlü İsmin Gerekçeleri Endişe Veriyor › COINTURK
  • CoinTürk
  •   Bitcoin Ağı Layer-2 Projesi Lightning Network’te Şok Ayrılık: Ünlü İsmin Gerekçeleri Endişe Veriyor

Bitcoin Ağı Layer-2 Projesi Lightning Network’te Şok Ayrılık: Ünlü İsmin Gerekçeleri Endişe Veriyor

Özet

  • Güvenlik araştırmacısı ve geliştiricisi Antoine Riard, Lightning Network’ten ayrılacağını açıkladı
  • Riard'a göre Lightning Network'ü bekleyen birçok tehlike var.
  • Lightning Network, Bitcoin ağı Layer-2 projesi olarak dikkat çekiyor.
  • Piyasaya Etkisi: Negatif
19:00
22 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Blockchain güvenlik araştırmacısı ve geliştiricisi Antoine Riard, Lightning Network’ten ayrılacağını açıkladı. Riard, bu kararına güvenlik soruları ve Bitcoin ekosistemine yönelik temel zorlukları gerekçe gösterdi. Linux Vakfı tarafından paylaşılan bir başlığa göre Riard, Bitcoin topluluğunun zor bir ikilemle karşı karşıya olduğuna inanıyor. Uzman isme göre yeni bir saldırı yöntemi Lightning Network’ü tehlikeli bir konuma sokuyor.

Lightning Network Nedir?

Lightning Network, Bitcoin blockchain ağı üzerine inşa edilen bir Layer-2 çözüm projesi. Zincir dışı ve eşler arası işlemlere olanak sağlayarak Bitcoin ağ işlemlerinin ölçeklenebilirliğini ve verimliliğini arttırmak için tasarlandı.

Lightning Network aracılığıyla kullanıcılar ödeme kanalları açabilir, zincir dışında birden fazla işlem gerçekleştirebilir ve işlem sonuçlarını Bitcoin blockchain ağı üzerinde hesaplayabilir. Ancak proje son zamanlarda “değiştirme döngüsü” adı verilen bir saldırı yöntemi ile hedef alınıyor. Bu yöntemi saldırganların bireysel mempool’lar arasındaki tutarsızlıklardan yararlanarak bir kanal katılımcısından fon çalmasına olanak tanıyor:

“Bence bu yeni değişim döngüsü saldırıları sınıfı Lightning Network’ü çok tehlikeli bir konuma sokuyor; burada yalnızca temel katmanda sürdürülebilir bir düzeltme yapılabilir. Örneğin tüm görülen işlemlerin bellek yoğun bir geçmişi veya bazı fikir birliği yükseltmeleri eklenebilir. Konuşlandırılmış hafifletmeler basit saldırılar karşısında bir değer taşıyor ancak açıklamada da söylendiği gibi gelişmiş saldırganları durdurduklarını sanmıyorum.”

Lightning Network’ü Bekleyen Tehlikeler Neler?

Riard ayrıca yeni saldırı türünü ele almanın temel Bitcoin ağında değişiklikler gerektirebileceğini de belirtti:

“Bu tür değişiklikler tam veri işleme gereksinimlerini veya merkezi olmayan Bitcoin ekosisteminin güvenlik mimarisini bütünlüğü içinde değiştirdiğimiz için bir bütün olarak topluluğun en üst düzeyde şeffaflığını ve katılımını gerektiren değişikliklerdir.”

Lightning Network geliştiricileri, ağın karmaşıklığı ve kullanıcı deneyimine getirilen öneriler ile ilgili eleştiriler de dahil olmak üzere birçok zorlukla savaş veriyor. DefiLlama’nın verilerine göre 2018’deki başlangıçtan bu yana Layer-2 ağı popülerlik kazandı ve şimdiye kadar toplam değeri 159,5 milyon dolara ulaştı. Ancak bu rakam Bitcoin’in 587 milyar dolarlık piyasa değeri ile karşılaştığında çok mütevazı kalıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
NFT Pazar Yeri OpenSea’den Yeni Hamle: OpenSea Studio Nedir?
NFT Pazar Yeri OpenSea’den Yeni Hamle: OpenSea Studio Nedir?
İlgili Yazılar
Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) Güncel Tahminler ve Orta Vadeli Hedefleri
Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) Güncel Tahminler ve Orta Vadeli Hedefleri
Analist Uyardı: Bitcoin’de (BTC) Yükselişi Getirebilecek Tek Gelişme Bu!
Analist Uyardı: Bitcoin’de (BTC) Yükselişi Getirebilecek Tek Gelişme Bu!
Bitcoin’de (BTC) Piyasa Dengesi Oluşacak Mı? BTC’de Güncel Veriler!
Bitcoin’de (BTC) Piyasa Dengesi Oluşacak Mı? BTC’de Güncel Veriler!
Chainlink’te (LINK) Detaylı Fiyat Analizi: Boğalar Güç Kazanacak Mı?
Chainlink’te (LINK) Detaylı Fiyat Analizi: Boğalar Güç Kazanacak Mı?
2022 Kripto Para Kahini Capo: Tuzağın Ortasındasınız
2022 Kripto Para Kahini Capo: Tuzağın Ortasındasınız
Bitcoin 30.000 Dolar Oldu Dev Şirket Bayram Etti! Michael Saylor’ın Yüzü Gülüyor! Microstrategy’nin Kaç Bitcoin’i Var?
Bitcoin 30.000 Dolar Oldu Dev Şirket Bayram Etti! Michael Saylor’ın Yüzü Gülüyor! Microstrategy’nin Kaç Bitcoin’i Var?
Altcoin’lere Bitcoin Darbesi! Son 2 Yılın En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
Altcoin’lere Bitcoin Darbesi! Son 2 Yılın En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
Ünlü Fon Yöneticisinden Olay Bitcoin Tahmini! İnanılmaz Rakam!
Ünlü Fon Yöneticisinden Olay Bitcoin Tahmini! İnanılmaz Rakam!
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023