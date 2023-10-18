  Bitcoin’de 3x, Ethereum’da 2x Bekleyen Ünlü Fon Yöneticisi Bu Altcoin’e İşaret Etti! Patlayacak!

SkyBridge Capital’ın CEO’su ünlü fon yöneticisi Anthony Scaramucci, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) için fiyat hedeflerini verdi. Scaramucci ayrıca büyük çıkış yapmasını beklediği altcoin olarak Algorand’a (ALGO) işaret etti.

Bitcoin’de 3 Kat, Ethereum’da 2 Katlık Artış Bekliyor

Altcoin Daily’e konuk olan ünlü fon yöneticisi Anthony Scaramucci önemli açıklamalarda bulundu. Scaramucci en büyük kripto paranın blok ödülü yarılanmasından sonraki bir yıl içinde altı haneli rakamlara ulaşabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Blok ödülü yarılanması döngüsünden 6 ile 12 ay sonra, Bitcoin‘in 100 bin dolarda olmaması için hiçbir neden olmadığına inanıyorum. Talep hakkında bildiklerimi, döngü hakkında bildiklerimi, madencilerin nerede olduğunu ve diğerlerini göz önünde bulundurarak ve faizde bir miktar rahatlama elde edersek bu 3 kat artış demek. Bu teknoloji dünyasının her yerinde yaşandı, dolayısıyla Bitcoin’de de yaşanabilir.

Bitcoin’in blok ödülü yarılanması madencilerin çıkardıkları blok başına BTC cinsinden aldıkları ödüllerinin yarıya indirilmesi ve dolayısıyla yeni arzın azaltılmasıdır ve bir sonraki blok ödülü yarılanmasının Nisan 2024’te gerçekleşmesi bekleniyor.

Dahası Scaramucci, ETH‘nin BTC’nin blok ödülü yarılanmasından 6 ile 12 ay sonra mevcut değerinden yüzde 185’ten fazla yükselebileceğini ileri sürdü. Ünlü fon yöneticisi bu beklentisini “Ethereum’da bir pozisyonumuz olmasına rağmen ona o kadar yakın değilim. Ethereum o zamana kadar 4 bin 500 dolar olabilir mi? Neden olmasın? Harika bir yatırım aracı olduğunu biliyorsunuz. İşlem hızları arttı. Layer-2’ler buna yardımcı oldu. Neden olmasın? Neden 4 bin 500 dolar olmasın? Bu şeyler olgunlaşıyor.” sözleriyle açıkladı.

Algorand’ı ALGO’sunda 2 Katlık Artış Öngörüsü

Scaramucci, son olarak akıllı sözleşme platformu Algorand‘ın ALGO’su üzerinde durdu. Scaramucci ALGO’nun fiyatının yüzden 200’ün üzerinde artabileceğini öngörüyor: