Bitcoin 27.000 Dolar Hedefinin Geri Alacak Mı? Veriler Neye İşaret Ediyor?

Özet

  • Bitcoin (BTC), ABD Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verilerinin ılımlı tüketici fiyat artışı göstermesi sonrasında 13 ve 14 Eylül tarihlerinde yükseliş yaşadı.
  • Yatırımcıların %97'si, mevcut faiz oranı hedef aralığını koruma eğiliminde olduğu için, veriler Fed'in faiz oranlarında duraklama olasılığını artırdı.
  • Bu beklenti, BTC'nin fiyatını 26,4 bin doların üzerine çıkararak piyasa yapısını etkili bir şekilde yükselişe dönüştürdü.
  • Piyasa etkisi: Nötr
21:35
15 Eylül 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Bitcoin (BTC), Ağustos ayına ait ABD CPI (Tüketici Fiyat Endeksi) verilerinin ılımlı bir tüketici fiyat artışı göstermesinin ardından 13 ve 14 Eylül tarihlerini yükselişle kapattı. Faiz oranı yatırımcılarının %97’si mevcut %5,25 – %5,50 hedef aralığını korumaya eğilimli olduğundan, veriler 20 Eylül FOMC Toplantısı’nda Fed’in faiz oranlarında duraklama ihtimalini güçlendirdi.

BTC’de Güncel Veriler!

Fed’in Eylül ayında olası bir faiz duraklaması beklentisi, BTC’nin H4 grafiğinde önceki en yüksek seviyesi olan 26,4 bin doların üzerine çıkmasına neden oldu ve piyasa yapısını etkili bir şekilde yükselişe çevirdi. Ayrıca fiyat hareketi, yazının yazıldığı sırada H4 50-EMA’nın (üstel hareketli ortalama) 26,48 bin doların üzerindeydi. Yazı kaleme alındığında yaşanan geri çekilmeye rağmen BTC 27 bin dolar civarındaki orta aralık seviyesini veya en yüksek aralığı hedefleyebilir.

Ancak satıcılar orta aralıkta fiyat reddinden yararlanabilir veya 26,48 bin doların ve H4 50-EMA’nın altına düşebilir. Yaşanan zayıflama, tekrar 25,8 bin dolar civarındaki en düşük aralığa doğru bir geri dönüşe neden olabilir. Bu arada RSI aşırı alım bölgesinde reddedildi ancak hala üst aralıkta bulunuyordu, bu da satın alma baskısının hafif hafiflediğini gösterebilir. Öte yandan CMF sıfırı geçerek son birkaç saatte sermaye girişlerinde iyileşmenin altını çizdi.

“BTC’de Talep Artıyor!”

Açık daiz oranları 11 Eylül’deki 7,5 milyar dolardan yazı kaleme alındığında 8 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde BTC’ye olan talebin arttığını gösteriyor. Ancak CVD (kümülatif hacim deltası) spotu yalnızca 13 Eylül’den itibaren iyileşme gösterdi. Bu durumda boğaların piyasa kaldıracı kazandığı zaman olduğunu gösterebilir.

Bununla birlikte 14 Eylül tarihinden itibaren görülen fonlama faizlerindeki volatililteden sonra hafta sonuna doğru önemli yükselişleri sınırlayabilir. Dolayısıyla orta aralığa yakın bir geri dönüş reddedilemezdi. Sonuç olarak açık faiz oranları arttı ve BTC’ye olan talebin arttığını gösteriyor, ancak CVD spotunda iyileşme sadece 13 Eylül’den itibaren görüldü. Fonlama faizlerindeki volatilitenin ardından, BTC’nin önemli yükselişleri sınırlayabileceği ve orta aralığa yakın bir geri dönüşün mümkün olabileceği belirtiliyor.

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