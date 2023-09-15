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  •   Bitcoin 26.000 Doları Aştı: XRP, Yönünü Yeniden Yukarı Çevirdi! İşte Yükselişin Perde Arkası!

Bitcoin 26.000 Doları Aştı: XRP, Yönünü Yeniden Yukarı Çevirdi! İşte Yükselişin Perde Arkası!

Özet

  • Hafta başında 0,46 dolar seviyelerine kadar gerileyen XRP, piyasadaki yükseliş eğiliminin de etkisiyle yönünü yeniden yukarı çevirdi.
  • Son 24 saatte yüzde 3,5'den fazla artış gösteren XRP, 0,49 dolar seviyelerine ulaştı.
  • XRP, kaydettiği son değer artışları ile birlikte 0,5 dolar direncine de önemli ölçüde yaklaşmış oldu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
13:40
15 Eylül 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Kripto para piyasasındaki yükseliş eğiliminin de etkisiyle yönünü yeniden yukarı çeviren XRP, sabah saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandırdı. XRP, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %3,5’den fazla artış göstererek 0,49 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı ve 0,5 dolar seviyelerindeki direnç bandına önemli ölçüde yaklaştı.

XRP, Kritik Direnç Seviyelerine Yaklaştı

Hafta içerisinde açıklanan ABD enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen kripto para piyasası, yükselişlere devam etti. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 26.600 dolar seviyelerini aşmayı başardı.

Kripto para piyasasındaki bu yükseliş, XRP‘nin de hafta başında kaydettiği değer kayıplarının ardından belirli ölçüde toparlanmaya başlamasına neden oldu. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %3,5’den fazla artış gösteren XRP, 0,49 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

XRP, hafta başında 0,46 dolar seviyelerine kadar gerilemesinin ardından hafta içerisinde kademeli olarak yeniden yükselişe geçti ve piyasanın güne yükseliş ile başlaması ile birlikte değer artışlarına hız kazandırdı. Kaydettiği son yükselişlerin ardından 0,49 dolar seviyelerinden işlem görmeye başlayan XRP, aynı zamanda 0,5 dolar seviyelerindeki direnç bandına önemli ölçüde yaklaşmış oldu.

Yükselişin Perde Arkası

XRP’deki son durumu değerlendiren analistler, 0,5 dolar seviyelerine işaret etti. Piyasadaki yükselişin devam etmesi ve XRP‘nin yeniden 0,5 dolar seviyelerini aşması durumunda değer artışlarının hız kazanabileceği ifade edildi.

Öte yandan XRP‘nin 24 saatlik işlem hacimlerinde keskin bir düşüş veya yükseliş görülmedi. Ayrıca kaydedilen son yükselişler ile birlikte XRP’nin toplam piyasa değeri, gün içerisinde 26,8 milyar dolar seviyelerini aştı.

Son 24 saatte %3,5’lik bir değer artışı kaydeden XRP, kaydettiği bu yükselişler ile piyasa değeri yüksek kripto para birimleri arasında günün öne çıkan kripto para birimleri arasında yer aldı. XRP’deki yükselişi başlatan ner bir haber akışı olmasa da piyasadaki yükseliş eğilimine ve XRPL Ledger’daki yaklaşan güncellemeye dikkat çekildi.

Yaklaşan XRPL Güncellemesi

XRP’deki yükselişe eden gelişmelerden biri olarak da XRPL Ledger’da yaklaşan güncellemeye işaret edildi. Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Ripple CTO’su yakın vadede yeni bir satış baskısı oluşabileceğini ifade etse de uzun vadede güncellemenin oldukça önemli olduğunu vurguladı. Yaklaşan güncelleme ile birlikte otomatik piyasa yapıcı da dahil olmak üzere XRPL adına bir dizi yeni özellik faaliyete girecek.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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