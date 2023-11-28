Bitcoin’de 15 Aydır Süren Mücadelede Sona Gelindi!

Yakından takip edilen kripto para analisti Jason Pizzino, Bitcoin‘in (BTC) fiyatının altı hafta üst üste artmasının ardından sonra muhtemelen bir boğa piyasasının ilk aşamasında olduğu yönünde görüş bildirdi. Bir başka kripto para analisti Inmortal ise Pizzino’nun aksine düşüş uyarısı yaptı.

Wyckoff Konsolidasyon Şeması ve Bitcoin

Kripto para analisti Jason Pizzino, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından takipçilerine Bitcoin‘in Wyckoff konsolidasyon şemasının son aşamasında göründüğünü söyledi. Analistin işaret ettiği Wyckoff konsolidasyon şeması, güçlü yatırımcıların bir varlığa yüklenmek için zaman ayırdığını gösteren iyi bilinen bir formasyondur.

Pizzino Wyckoff konsolidasyon şeması üzerinden yaptığı Bitcoin yorumunda şunları not etti:

Bitcoin üst üste altı haftayı yükselişle kapattı. Ayıların amansız bir yükseliş trendi karşısında düşüş trendini sürdürmesi giderek zorlaşıyor. Wyckoff şeması büyük olasılıkla E Aşamasında ve yaklaşık 15 aylık konsolidasyon aşamasını geride bırakmaya hazırlanıyor (eğer henüz yapmadıysa). Konsolidasyonun dip aşamasından pozisyon açan herkese aferin. Buradan sonraki yolculuk işin eğlenceli kısmı ancak duygular (fiyat hareketleri) çok daha değişken olacak. Oyun dışı kalmayın, daha yeni başlıyor.

Analistin dikkat çektiği Wyckoff konsolidasyon şemasına göre, formasyonun E aşaması bir varlığın yükseliş aşamasında ya da fiyat artış dönemine hazırlandığını göstermektedir.

Inmortal’dan 33 Bin Dolara Varan Düşüş Uyarısı

Pizzino BTC’nin güçlü bir yükseliş sinyali verdiğini düşünüyor olsada başka bir kripto para analisti Inmortal ise en azından kısa vadede onun iyimserliğini paylaşmıyor. Inmortal, Bitcoin’in önümüzdeki günlerde 33 bin dolara kadar düşmesinin ihtimal dahilinde olduğuna inandığını “Ayıların zaman zaman beslenmesi gerekiyor, değil mi” diyerek gösterdi.

En büyük kripto para Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,62 yükselişle 37 bin dolar eşiğinin hemen üzerinde, 37 bin 82 dolardan işlem görüyor. Veriler kripto kralının son 7 günde ise yüzde 0,80 düştüğünü gösteriyor.