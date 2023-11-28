BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de 15 Aydır Süren Mücadelede Sona Gelindi!

Özet

  • Kripto para analisti Jason Pizzino, Bitcoin'in altı hafta üst üste artmasının ardından boğa piyasasının ilk aşamasında olduğunu ileri sürdü.
  • Analist öngörüsünü desteklemek için Wyckoff konsolidasyon şemasını referans gösterdi.
  • Başka bir analist Inmortal ise kısa vadeli düşüş uyarısı yaparak Bitcoin'in 33 bin dolara kadar gerileyebileceğini söyledi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Yakından takip edilen kripto para analisti Jason Pizzino, Bitcoin‘in (BTC) fiyatının altı hafta üst üste artmasının ardından sonra muhtemelen bir boğa piyasasının ilk aşamasında olduğu yönünde görüş bildirdi. Bir başka kripto para analisti Inmortal ise Pizzino’nun aksine düşüş uyarısı yaptı.

İçerikler
Wyckoff Konsolidasyon Şeması ve BitcoinInmortal’dan 33 Bin Dolara Varan Düşüş Uyarısı

Wyckoff Konsolidasyon Şeması ve Bitcoin

Kripto para analisti Jason Pizzino, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından takipçilerine Bitcoin‘in Wyckoff konsolidasyon şemasının son aşamasında göründüğünü söyledi. Analistin işaret ettiği Wyckoff konsolidasyon şeması, güçlü yatırımcıların bir varlığa yüklenmek için zaman ayırdığını gösteren iyi bilinen bir formasyondur.

Pizzino Wyckoff konsolidasyon şeması üzerinden yaptığı Bitcoin yorumunda şunları not etti:

Bitcoin üst üste altı haftayı yükselişle kapattı. Ayıların amansız bir yükseliş trendi karşısında düşüş trendini sürdürmesi giderek zorlaşıyor. Wyckoff şeması büyük olasılıkla E Aşamasında ve yaklaşık 15 aylık konsolidasyon aşamasını geride bırakmaya hazırlanıyor (eğer henüz yapmadıysa). Konsolidasyonun dip aşamasından pozisyon açan herkese aferin.

Buradan sonraki yolculuk işin eğlenceli kısmı ancak duygular (fiyat hareketleri) çok daha değişken olacak. Oyun dışı kalmayın, daha yeni başlıyor.

Analistin dikkat çektiği Wyckoff konsolidasyon şemasına göre, formasyonun E aşaması bir varlığın yükseliş aşamasında ya da fiyat artış dönemine hazırlandığını göstermektedir.

Inmortal’dan 33 Bin Dolara Varan Düşüş Uyarısı

Pizzino BTC’nin güçlü bir yükseliş sinyali verdiğini düşünüyor olsada başka bir kripto para analisti Inmortal ise en azından kısa vadede onun iyimserliğini paylaşmıyor. Inmortal, Bitcoin’in önümüzdeki günlerde 33 bin dolara kadar düşmesinin ihtimal dahilinde olduğuna inandığını “Ayıların zaman zaman beslenmesi gerekiyor, değil mi” diyerek gösterdi.

En büyük kripto para Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,62 yükselişle 37 bin dolar eşiğinin hemen üzerinde, 37 bin 82 dolardan işlem görüyor. Veriler kripto kralının son 7 günde ise yüzde 0,80 düştüğünü gösteriyor.

You Might Also Like

Efsane Bitcoin Analisti Müjde Verdi! BTC Artık Bu Seviyeye İnmeyecek

2024 Yılı Sonunda Bitcoin İşte Bu Sevide Olacak! Standard Chartered Analistinden Kehanet Gibi Fiyat Tahimin!

Bitcoin’de (BTC) Yarım Milyon Dolarlık Tahmin: Bu Veri Çok Ses Getirir!

Bitcoin’de (BTC) Yıl Sonu Fiyat Tahmini! Yeni Yılda Beklentiler Neler?

Bitcoin İçin Sırada Hangisi Var? Ünlü Analistten Dikkat Çeken 40.000 Dolar Vurgusu

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Ömer Ergin
By Ömer Ergin
Follow:
KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto para ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
Bir Önceki Yazı Efsane Bitcoin Analisti Müjde Verdi! BTC Artık Bu Seviyeye İnmeyecek
Yorum Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Efsane Bitcoin Analisti Müjde Verdi! BTC Artık Bu Seviyeye İnmeyecek
BITCOIN (BTC)
100 Milyonlarca XRP Borsalara Aktarıldı! XRP Balinası Tüm Piyasanın Dengesini Değiştirmeye Mi Hazırlanıyor?
RIPPLE (XRP)
Ethereum Kurucusu Vitalik Buterin’den Çarpıcı Açıklama! Kontrolü Kaybetmenin Eşiğinde Olabiliriz
ALTCOIN
Dev Altcoin’de “Selloff” Alarmı! Sayıca Küçük, Etkisi Büyük!
DOGECOIN (DOGE)
Lost your password?