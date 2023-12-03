Biri Yüzde 400, Diğeri Yüzde 115 Yükseldi! Büyük Duyurularla Fırlayan Bu 2 Altcoin’e Yüzde 100’lük Destek!

Terra Luna Classic (LUNC) dünyası, bazı doğrulayıcıları etkileyen sıra uyuşmazlık sorununu çözmek için sunulan bir teklifi oybirliğiyle kabul etti. Bu sıra uyuşmazlık sorunu, bazı hesapların Terra Luna Classic Blockchain‘inde daha fazla işlem gerçekleştirmesinin önüne geçiyor oluşuyla önemli bir sorun olarak öne çıkıyordu. Topluluk yakın zaman önce zaten bir sıra uyuşmazlık sorunu çözümü teklifine yeşil ışık yakmıştı, ancak doğrulayıcılar ve çekirdek geliştirici L1TF, bunu bir güncelleme teklifine dönüştürmeye karar verdi. Bu şekilde Terra Luna Classic Blockchain’i otomatik olarak durdurulacak ve doğrulayıcılar ve düğüm operatörlerinin değişiklikleri uygulamaları kolaylaştırılacak.

Terra Luna Classic v2.3.2 Güncelleme Teklifi Kabul Edildi

11890 numaralı v2.3.2’ye güncellemesi (sıra uyuşmazlık sorununun çözümü teklifi), Terra Luna Classic topluluğunun katılımcılarından tam destek alarak kabul edildi. Teklif, terrad istemcisi v2.3.1’in zincir içi dağıtımı için topluluk onayına ihtiyaç duyuyordu. Gereklilikleri nedeniyle ikili güncelleme v2.3.2 (v6_1) sürümüne değiştirildi. Blockchain’in durması güncel verilerle 8 Aralık’ta TSİ 16.19’da 15751600’nci blokta gerçekleşecek ve ardından güncelleme ağa uygulanacak.

Teklif, topluluktan yüzde 100 “Evet” oyu alarak tam destek gördü. Bu bakımdan teklif son birkaç aydır yüzde 100’lük oran ile tam destek alarak onaylanan ilk teklif oldu.

Tümünün evet oyu verdiği oylama katılan 46 doğrulayıcı arasında Allnodes, Interstellar Lounge, Interstake One, StakeBin, JESUSisLORD gibi en üst düzey doğrulayıcılar bulunuyor.

LUNC’nin Fiyatı Son Bir Haftada Yüzde 90 Arttı

Blockchain tarafında bunlar olurken LUNC’nin fiyatı son bir ayda yüzde 115’in üzerinde ve son haftada yüzde 90’lık dikkat çeken ralli yaparak kripto para dünyasının dikkatini çekmeyi başardı. Bu ralli, son bir ayda TerraClassicUSD‘nin (USTC) yüzde 400’lük ralli yapmasıyla tetiklendi. Mint Cash haberleri ve dev kripto para borsası Binance‘in USTC için vadeli işlemleri başlatması ile listelenen yeni USTC işlem çiftleri her iki altcoin’in fiyatında da yükselişin tetikleyicisi oldu. Fiyatlardaki artışın bir diğer önemli tetikleyicisi ise Binance’in 4 milyar adet LUNC’yi yakması oldu.

LUNC‘nin fiyatı son 24 saatte yüzde 25 artışla şu anda 0,000140 dolar seviyesinde işlem görüyor. Son 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyat seviyeleri sırasıyla 0,000114 dolar ve 0,000144 dolar. Ayrıca altcoin‘in işlem hacmi son 24 saatte yüzde 250 artarak yatırımcılar arasındaki ilginin arttığını gösteriyor.

Son bir haftada fiyatının yüzde 90 oranında artması ve Bitcoin‘in (BTC) fiyatının 39 bin dolar seviyesini geçmesi LUNC’deki yükselişin devam edebileceği yorumlarının yapılmasına neden oluyor. Dahası USTC’nin fiyatı bu hafta yaptığı büyük rallinin ardından şu anda yüzde 4’ün üzerinde bir artışla 0,053 dolar seviyesinde işlem görüyor. Son 24 saatin en düşük ve yüksek fiyat seviyeleri sırasıyla 0,0448 dolar ve 0,0549 dolar. Öte yandan USTC’nin işlem hacmi son 24 saatte yüzde 10 düştü.