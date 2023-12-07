Biri 4x, Diğeri 16x Yapabilir! Analistler Bu 2 Altcoin’in Bitcoin İle Birlikte Patlamasını Bekliyor!

Bitcoin‘in (BTC) kısa süreli de olsa 44 bin doların üzerine çıkmasıyla kripto para piyasasının toplam değeri 1.65 trilyon doların üzerine çıktı. Bitcoin’in yükselişiyle birçok altcoin’in fiyatın ciddi artışlar oldu. Özellikle Solana (SOL) ve Ripple (XRP) yaptıkları yükselişlerle yılın en çok dikkat çeken altcoin’leri oldular. Analistler BTC, SOL ve XRP’deki yükselişin devam etmesini bekliyor.

Analiste Göre Bitcoin’deki Yükselişin Devam Edecek

Kripto para piyasasının geneli Bitcoin liderliğinde yıl boyunca ciddi bir toparlanma gördü ve en büyük kripto para son birkaç gündür özellikle yukarı yönde büyük hareketler yapıyor. Bitcoin’in fiyatı 4 Aralık’ta 40 bin dolar seviyesi aştı ve yükseliş trendi burada durmadı. Takip eden günlerde BTC, 2022’nin ilkbaharından bu yana görülmeyen seviye olan 44 bin doların üzerine çıktı. Bitcoin’in kısa süreli de olsa 44 bin doları aşması sonrası kripto para piyasasının toplam değeri 1.65 trilyon doların üzerine çıktı.

O zamandan bu yana geri çekilen ve yükselişe ara veren Bitcoin için güçlü yükselişin kısa vadede devam edeceğini gösteren birçok faktör söz konusu. Kripto veri sağlayıcısı CryptoQuant’ın sunduğu zincir içi verilere göre kripto para borsalarından BTC çıkışları son birkaç gündür girişleri önemli ölçüde aştı. Yatırımcıların BTC’lerini kendilerinin saklamaya yönelmeleri ani satış baskısını ortadan kaldırdığı için genellikle yükseliş sinyali olarak kabul edilmektedir.

Bazı uzmanlar, mevcut piyasa dinamiklerinin 2021’deki boğa koşusu sırasındakilerden çok daha elverişli olduğunu ve Bitcoin için çok daha güçlü bir yükselişin önünü açabileceğini savunuyor. Tecrübeli kripto para analisti Checkmate, 44 bin dolar seviyesinin Ocak 2021’deki zincir içi çılgınlığın mutlak zirvesine ulaşılması için önemli bir eşik olduğuna dikkat çekerek “44 bin dolar görüldü ve bu seviye oldukça önemli. Şu anda zincir içi veriler 2019 seviyelerinde bile değil” derken “HODLer’lar satış yapmıyor. Daha yüksek fiyatları bekliyorlar” eklemesini yaptı.

Solana (SOL) ve Ripple (XRP) Yatırımcıları Kemerlerini Bağlasın

Bitcoin’in yükselişiyle birlikte son dönemde yatırımcıların dikkatini çeken altcoin’lerden biri de Solana‘nın SOL’u oldu. Geçtiğimiz birkaç ay içinde en iyi performans gösteren altcoin oldu ve fiyatı Kasım ayı ortasında neredeyse 70 dolara kadar yükseldi. Ancak, SOL yakaladığı bu ivmeyi koruyamadı ve geçen ayın sonunda 54 dolara kadar düştü. Altcoin o zamandan bu yana 55 ile 65 dolar arasında seyrediyor.

Bununla birlikte, bazı önemli zincir içi veriler SOL‘un yeni bir rallinin eşiğinde olabileceğine işaret ediyor. DefiLlama’nın sağladığı veriler, Solana ağındaki kilitlenen varlıkların toplam değerinin (TVL) son zamanlarda arttığını ortaya koyuyor. TVL bugün (7 Aralık), en son Kasım 2022’de ulaşılan bir zirve olan yaklaşık 700 milyon dolarda duruyor.

Buna ek olarak, Crypto King ve Jacob Canfield gibi tecrübeli analistler SOL için parlak bir gelecek öngörüyor. Crypto King, uzun vadede fiyatın 300 dolara çıkmasını beklerken, Jacob Canfield bin dolara varan bir yükseliş bekliyor.

Öte yandan Ripple’ın XRP’si de Bitcoin ve diğer altcoin’ler kadar önemli olmasa da son zamanlarda bir miktar kazanç sağladı. Altcoin’in fiyatı 1 Ocak’tan bu yana yüzde 85’in üzerinde artışla 0,64 dolar işlem görüyor. Çok sayıda analiste göre XRP, tüm zamanların en yüksek fiyatına ulaşmanın eşiğinde. Kripto para analisti Fiery Trading, altcoin’in fiyat grafiğinde bir boğa bayrağı formasyonu oluştuğuna ve bu formasyondan olacak yukarı yönlü bir kırılımla XRP’nin önümüzdeki yılın sonuna kadar 25 dolara varan bir yükseliş yapmasını beklediğini belirterek şunları söyledi:

Bu devasa formasyon 2024’te bir noktada kırılacak ve en olası hareket, Bitcoin’in blok ödülü yarılanması göz önünde bulundurulduğunda kırılımın yukarı yönlü olması. Yukarı yönlü kırılma için hedef fiyat seviyemi 25 dolar olarak belirledim.

Popüler kripto odaklı YouTube kanalı CryptoTV‘nin arkasındaki analist de XRP’nin bir ralli için hazır olduğunu düşünüyor. Analist altcoin’in kısa vadede 0,83 dolara ulaşmasını bekliyor.