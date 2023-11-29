Biri 2.5x, Diğeri 87x Yapacak! Uzman Parlamasını Beklediği 2 Altcoin Paylaştı!

En büyük altcoin Ethereum (ETH) yılın başından bu yana dikkat çekici bir performans sergileyerek şu anda 2 bin dolar civarında işlem görüyor ve analistler orta-uzun vadede tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) olan 4 bin 800 doların üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Analist FieryTrading, uzun vadeli bir yükseliş formasyonuna atıfta bulunarak ETH’nin 2025’in başlarında yaklaşık 5 bin dolara ulaşacağı yönünde tahminde bulundu. Aynı analist, Cardano‘nun ADA‘sı için de önemli bir yükseliş öngörüsünde bulundu ve yükseliş piyasası modellerine dayanarak altcoin’in 2025 yılına kadar 35 dolara aşmasını beklediğini söyledi.

Ethereum’un 5 Bin Dolara Yürümesini Bekliyor

Ethereum’un ağının yerel varlığı Ether (ETH), 2022’nin ikinci yarısında yaşanan yıkıcı piyasa çöküşünün ardından güç göstermeyi başaran altcoin’lerden oldu. Şu anda yaklaşık 2 bin dolar seviyesinde işlem görüyor ve bu yılın ilk gününden bu yana değerini yüzde 70’in üzerinde artırmayı başardı.

Bazı analistler, mevcut durumda ETH’yi ATH seviyesi olan 4 bin 800 doların üzerine çıkarabilecek bir yükseliş trendinin sadece başlangıcı olunduğunu değerlendiriyor. En azından tecrübeli kripto para analisti FieryTrading’e göre ETH‘de en sonunda olacak olan bu. Analist altcoin kralının fiyatının son bir buçuk yıldır yükseliş trendi içinde hareket ettiğini ve önümüzdeki aylarda çok daha da yüksek seviyelere çıkmasını beklediğinin altını çizerek şunları söyledi:

Grafikte görüldüğü üzere ETH 1.5 yılı aşkın süredir bir yükseliş üçgeni formasyonu içinde işlem görüyor. Benim gözümde bu formasyondan olacak yukarı yönlü bir kırılma ETH için büyük kazançlar getirecek, çünkü pozisyonlarını kapatmak zorunda kalacak olan short pozisyonlarla büyük bir çıkış tetiklenecek.

FieryTrading’ın analizi ETH’nin fiyatının 2025’in başında neredeyse 5 bin dolara doğru ulaşması yönünde. Analist beklentisini açıklarken “Son zamanların en düşük seviyesinin altına konulan stopla ve son ATH civarında bir hedefle en büyük altcoin için uzun vadeli, güzel bir ticaret yapılabilir.” ifadelerini kullandı.

Analistin Cardano’nun ADA’sı İçin Yaptığı Yorum

FieryTrading, ETH’nin olası fiyat yörüngesini tahmin etmenin yanı sıra Cardano‘nun yerel varlığı ADA için de büyük yükseliş öngörüsünde bulundu. Analist, sevilen altcoin’in bir boğa koşusunun başlangıcında olduğuna işaret eden belirli paralel kanallar içinde hareket ederek iki yıl içinde 35 dolar gibi şaşırtıcı bir seviyeye ulaşmasını bekliyor: